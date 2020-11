DR 5.0 1.5 Turbo DCT: dotazioni e prezzi

La gamma del C-SUV molisano low-budget raddoppia con la variante turbo e cambio automatico da 155 CV: linee invariate, ulteriori accessori si aggiungono ad una ricca dotazione.

Il primo dei tre modelli che, all’inizio del 2020, DR Automobiles aveva annunciato di portare all’esordio sul mercato, si arricchisce con l’adozione del turbocompressore e del cambio automatico. È DR 5.0, interessante SUV di fascia media, che l’azienda di Macchia d’Isernia amplia con l’esordio della variante 5.0 1.5 Turbo DCT, già in vendita (più sotto dettagliamo prezzi e offerte).

40 CV in più

La principale novità che caratterizza DR 5.0 Turbo DCT consiste nel ricorso al sistema di sovralimentazione ed al cambio automatico a sei rapporti doppia frizione “a secco”. L’upgrade di engineering porta in dote un sostanziale passo in avanti in termini di potenza massima e forza motrice: l’unità 1.5 4 cilindri Acteco (prodotta in Cina in partnership con l’austriaca Avl e che già equipaggia il C-SUV Chery Tiggo 5x) guadagna una quarantina di CV e oltre 60 Nm di coppia massima: i valori esprimono, nella nuova configurazione Turbo DCT, 155 CV e 210 Nm.

Confermate le due versioni di alimentazione benzina e benzina-GPL.

Corpo vettura

L’impostazione estetica di DR 5.0 1.5 Turbo DCT è sostanzialmente identica a quella della versione 1.5 aspirata da 116 CV Euro 6d (110 CV in versione GPL) ed abbinata al cambio manuale a cinque rapporti, a sua volta impostata su base dello “Sport Utility” cinese Chery Tiggo 5x che sfrutta la piattaforma T1X, con trazione anteriore, elevato impiego di acciai altoresistenziali, sospensioni anteriori di tipo McPherson. Dimensioni tipicamente “di fascia media” (4,3 m in senso longitudinale), sbalzi ridotti, un’altezza libera da terra piuttosto elevata, protezioni sottoscocca, numerose modanature che rendono lo stile del C-SUV piacevolmente dinamico, cerchi in lega da 18”.

Equipaggiamento completo

Uno dei “punti di forza” DR consiste nell’offrire il veicolo con una dotazione pressoché completa. L’equipaggiamento comprende, fra gli altri: strumentazione con schermo Lcd da 7” configurabile in tre visualizzazioni grafiche (Dynamic, Fantasy, Passionate), modulo infotainment con display da 9” compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Mirroring Screen, finestratura posteriore oscurata, fanaleria posteriore 3D, funzione Follow Me Home, rivestimenti interni in ecopelle, volante multifunzione provvisto di comandi integrati per Cruise Control, limitatore di velocità e le altre funzioni del computer di bordo, sedile lato guida multiregolazione a comando elettrico, sensori di parcheggio e videocamera posteriore utile nelle fasi di manovra, climatizzatore, tetto apribile a comando elettrico, e sistema Keyless.

La nuova variante 5.0 1.5 Turbo DCT aggiunge, fra gli altri:

nuove modanature cromate esterne

commutazione fra le modalità di guida “Eco” e “Sport”

tetto panoramico (1.018 mm di lunghezza e 784 mm di larghezza) con apertura e chiusura elettrica del parasole

sensore luci e localizzazione del veicolo tramite l’accensione da remoto dei fari stessi

impianto audio con sei altoparlanti (quattro anteriori e due posteriori).

Le tinte carrozzeria proposte sono sei: Red, Blue, Black, Silver, Grey e White.

Nuove dinamiche telaio

Un ampio aggiornamento riguarda anche lo schema di assetto e l’assortimento di sistemi di sicurezza attiva. Nel dettaglio, le sospensioni posteriori semi-indipendenti con barra di torsione sono state sostituite da una geometria multilink a ruote indipendenti. Il telaio ha ricevuto un upgrade dinamico in modo da donare ulteriore stabilità alla nuova versione 5.0 Turbo DCT rispetto alla variante a motore aspirato (ciò anche in virtù del notevole aumento di potenza). In più, i nuovi comandi EPB ed Auto Hold sostituiscono il freno di stazionamento manuale. Due airbag a tendina vanno ad aggiungersi ai quattro (equamente suddivisi fra zona anteriore e posteriore dell’abitacolo) della versione aspirata.

Dimensioni, pesi e capacità di carico

Lunghezza: 4,318 m

Larghezza: 1,83 m (specchi retrovisori esclusi)

Altezza: 1,67 m

Passo: 2.630 mm

Ruote: cerchi in lega da 18” con pneumatici da 215/55 R 18

Peso in ordine di marcia: 1.459 Kg (1.479 kg)

Peso a pieno carico: 1.789 kg

Capacità serbatoio benzina: 57 litri (più capacità serbatoio GPL: 55 litri nominali, 44 litri effettivi)

Capienza vano bagagli: da 340 nel normale assetto di marcia a 1.100 litri a sedili posteriori (frazionabili nello schema 40:60) completamente abbattuti.

Ecco quanto costa

La novità DR 5.0 turbo e cambio automatico è in vendita da 21.900 euro “chiavi in mano” (IVA e messa su strada comprese) ed allestimento “full optional”. Per la variante a doppia alimentazione benzina-GPL viene applicato un sovrapprezzo di 1.000 euro. Rispetto alle corrispondenti versioni 5.0 aspirate, l’aumento di prezzo è di 3.000 euro.

A richiesta, c’è il “WR Color Pack”, con finizione in nero lucido per il tetto e due tonalità di grigio, nero, bianco o rosso (ed effetto lucido oppure opaco) per i montanti, proposto a 500 euro.

Promozione di novembre 2020

Fino al 30 novembre 2020, DR 5.0 1.5 Turbo DCT viene offerta con un bonus di 2.000 euro (con usato di almeno dieci anni dalla data di prima immatricolazione da rottamare) come Ecoincentivi DR.

La scheda tecnica

(Fra parentesi indichiamo i valori relativi al modello provvisto di doppia alimentazione benzina-GPL).

Motore: Acteco, architettura a 4 cilindri in linea e sovralimentazione mediante turbocompressore

Cilindrata totale: 1.498 cc

Potenza massima: 114 kW (155 CV) a 5.500 giri/min (110 kW-150 CV a 5.500 giri/min)

Coppia massima: 210 Nm a 3.600 giri/min (195 Nm a 3.600 giri/min)

Distribuzione: a catena

Trasmissione: cambio automatico a sei rapporti

Sospensioni: anteriori a schema McPherson; posteriori multilink

Impianto frenante: a disco su tutte e 4 le ruote, dischi anteriori ventilati.

Valori prestazionali dichiarati

Velocità massima: 185 km/h

Consumo a ciclo medio Wltp: 7,4 litri per 100 km (9,2 l/100 km)

Emissioni di CO2 Wltp: 140 g/km (123 g/km)

Classe di inquinamento: Euro 6d ISC-FCM (Wltp 3.0).

