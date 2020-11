Nuova Fiat Tipo 2021: prezzi ufficiali, motori, dotazione

Il listino della nuova Tipo parte da 18.500 euro ma nel periodo di lancio ci sarà un prezzo promozionale di 13.900 euro con finanziamento FCA Bank.

Dopo aver svelato qualche giorno fa la nuova gamma della Fiat Tipo 2021, la Casa del Lingotto ha diramato il listino ufficiale della rinnovata media torinese. Disponibile in versione due volumi, station wagon e nell’inedita variante di carrozzeria “Cross” che prende il posto della versione 3 volumi quattro porte (andata definitivamente in pensione), la nuova Tipo 2021 sbarcherà nelle concessionarie italiane alla fine di novembre.

Il listino della nuova Tipo parte da 18.500 euro, prezzo relativo alla versione 5 porte allestimento base con motore a benzina 1.0 litro da 100 CV e raggiunge i 27.400 euro della variante Station Wagon allestimento Business, con motore 1.6 Multijet diesel da 130 CV euro. In occasione del lancio della vettura viene proposta una offerta commerciale che propone un prezzo promozionale di 13,900 euro se si accede al finanziamento FCA Bank.

Motori

L’offerta motorizzazioni della rinnovata Tipo comprende: 1.0 benzina da 100 CV, 1.3 Multijet diesel da 95 CV, 1.6 Multijet diesel da 130 CV. il cambio è manuale a cinque o a sei rapporti, a seconda della motorizzazioni, mentre per il momento non risulta disponibile il cambio automatico.

Dotazione

Proposta in sei allestimenti: base, City Life, Life, Business, City Cross e Cross (questi ultimi due dedicati solo alala cinque porte), la Tipo 2021 offre già dall’allestimento entry-level una dotazione di serie di tutto rispetto.

Allestimento “base”

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Climatizzatore manuale

Autoradio DAB con bluetooth

Riconoscimento della segnaletica stradale

Lane Keep Assist

Rilevamento della stanchezza del guidatore

Salendo di livello troviamo l’allestimento “City Life” che aggiunge al precedente i cerchi in lega da 16 pollici, l’infotainment con schermo da 7 pollici, luci LED, cruise control, climatizzatore automatico, volante e pomello del cambio in pelle.

La versione “Life” comprende i proiettori full LED, i sensori di parcheggio, gli specchietti in tinta carrozzeria, i sensori pioggia e quelli crepuscolari, gli abbaglianti automatici e la strumentazione con display da 7 pollici.

La variante “Business“, studiata per aziende e professionisti, aggiunge invece cruise control adattivo, frenata d’emergenza, blind spot, presa di corrente posteriore e telecamera di parcheggio posteriore.

L’inedita versione “Tipo Cross” che strizza l’occhio al mondo dei SUV, porta invece in dote un look specifico in stile off-road a cui viene aggiunto: bracciolo anteriore, luci posteriori LED, cerchi in lega da 17 pollici, frenata d’emergenza, cruise control adattivo, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, strumentazione con monitor da 7 pollici e cristalli posteriori oscurati.

Optional a richiesta

A seconda dell’allestimento scelto, la clientela potrà arricchire la dotazione della propria Tipo con una vasta serie di accessori e dispositivi tra cui spiccano:

cruise control adattivo (dalla Life in su a 100 euro)

sedili in pelle (900 euro)

caricatore wireless per smartphone (150 euro)

monitor touch da 10 pollici per il sistema UConnect 5 (400 euro)

Trai pacchetti disponibili spicca invece il LED Plus che comprende: full LED, abbaglianti automatici, sensore pioggia, e specchietto retrovisore elettrocromico.

