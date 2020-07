Volkswagen ID.3: al debutto le nuove versioni

Dopo il lancio della versione “1St Edition” la gamma dell’elettrica tedesca si allarga con 7 nuove versioni.

Dopo il debutto delle speciali edizioni di lancio “1St Edition”, la gamma della nuova vettura 100% elettrica Volkswagen ID.3 si allarga con l’introduzione delle varianti standard che potranno essere ordinate a partire dal prossimo 20 luglio. Dalla prossima settimana, infatti, il nuovo modello a zero emissioni della Casa di Wolfsburg sarà disponibile in ben sette varianti, tra cui la nuova versione ProS dotata di batteria più potente. I primi esemplari verranno consegnati in Germania il prossimo ottobre, mentre per il mercato italiano bisognerà attendere l’inizio del 2021.

7 allestimenti

Gli allestimenti Life, Style, Business, Family, Tech e Max sono dedicati alla versione ID.3 ProPerformance, equipaggiato con motore da 150 kW e 310 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 58 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata di 420 Km (ciclo WLTP). Il settimo allestimento, battezzato “Tour”, è dedicato invece alla versione modello “ProS” a quattro posti, equipaggiato con batteria da 77 kWh che permette di far salire l’autonomia fino a quota 550 km.

Dotazione e prezzi

La versione base della ID.3 Pro Performance parte da 35.574 euro e comprende nella sua dotazione i seguenti accessori: navigatore GPS, cruise control adattivo e ricarica wireless per smartphone.

e comprende nella sua dotazione i seguenti accessori: navigatore GPS, cruise control adattivo e ricarica wireless per smartphone. L’allestimento “ Life ” viene proposto a 37.787 euro e aggiunge il volante riscaldato, i sedili riscaldati e porte USB-C aggiuntive.

” viene proposto a e aggiunge il volante riscaldato, i sedili riscaldati e porte USB-C aggiuntive. Salendo di livello troviamo l’allestimento “ Style ”, offerto a 40.946 euro aggiunge i proiettori Matrix LED, le luci posteriori LED con indicatori di direzione dinamici e il tetto panoramico in cristallo.

”, offerto a aggiunge i proiettori Matrix LED, le luci posteriori LED con indicatori di direzione dinamici e il tetto panoramico in cristallo. A 42.305 euro troviamo invece la ID.3 Business che offre in più i vetri oscurati, il pacchetto comfort, la retrocamera, il sistema keyless.

troviamo invece la che offre in più i vetri oscurati, il pacchetto comfort, la retrocamera, il sistema keyless. La versione “Family” da 42.305 euro, offre invece i fari Matrix LED, il tetto panoramico in vetro, il condizionatore “Air Care” a 2 zone, l’accensione motore e apertura delle porte keyless e la retrocamera.

da offre invece i fari Matrix LED, il tetto panoramico in vetro, il condizionatore “Air Care” a 2 zone, l’accensione motore e apertura delle porte keyless e la retrocamera. La ricca variante “ Tech” offerta a 44.810 euro metta disposizione: Travel Assist, Side Assist e Emergency Assist, Head-up Display e Premium Sound. La Volkswagen ID.3 Max, proposta a 43.680 euro, aggiunge i pacchetti opzionali più lo sterzo progressivo, il sedili regolabili elettricamente e il DCC (Dynamic Cruise Control).

offerta a metta disposizione: Travel Assist, Side Assist e Emergency Assist, Head-up Display e Premium Sound. La Volkswagen ID.3 Max, proposta a 43.680 euro, aggiunge i pacchetti opzionali più lo sterzo progressivo, il sedili regolabili elettricamente e il DCC (Dynamic Cruise Control). Concludiamo con la “Tour” basata sul già citato modello ProS a quattro posti che viene proposta a 44.810 euro. Questa versione include: Head-up Display, pacchetto Sound, fari Matrix LED, pacchetto comfort, cerchi da 19 pollici e tutti i pacchetti di assistenza alla guida.

