Honda Jazz Hybrid 2020: prezzo da 19.900 euro

Il nuovo powertrain ibrido e:HEV regala un perfetto mix tra piacere di guida e efficienza.

Debutta sul mercato italiano la nuova Honda Jazz 2020, quarta generazione della citycar giapponese equipaggiata con l’inedita motorizzazioni ibrida 1.5 litri e:HEV da 97 CV e proposta al prezzo di partenza di 19.900 euro.

Design affinato

Dal punto di vista estetico, la nuova Jazz Hybrid 2020 presenta un design armonico e rassicurante, realizzato scegliendo forme morbide e tondeggianti, sia se parliamo della zona anteriore che posteriore, entrambe enfatizzate dalla presenza di proiettori dotati di tecnologia LED. La Jazz Hybrid viene ora declinata anche nella versatile variante Crosstar che strizza l’occhio al mondo dei SUV e risulta caratterizzata dalla presenza di dettagli estetici specifici e dall’uso di un assetto rialzato.

Abitacolo versatile

Gli interni sono stati completamente ripensati per offrire la massima fruibilità dei comandi e nello stesso tempo garantire un’elevata versatilità e modularità. La plancia di inedita concezione vanta una nuova strumentazione digitale e un grande display touch incastonato nella console che permette di gestire la navigazione satellitare, l’impianto audio e la connettività per smartphone, quest’ultima offerta dalla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Degni di nota i sedili che vantano una struttura tutta nuova rivista a partire dal telaio. Queste novità hanno permesso di ottenere ben 30 mm di spessore dell’imbottitura, in modo da garantire il massimo confort durante gli spostamenti. Tra i tanti assi della manica della nuova Jazz troviamo anche il sistema Magic Seat che permette in pochi gesti di frazionare e spostare in profondità il divano posteriore.

L’efficienza dell’elettrificazione

Come accennato in precedenza, la nuova Jazz viene proposta esclusivamente con il powertrain ibrido e:HEV che prevede l’uso di un 1.5 litri benzina i-VTEC DOHC abbinato a due motori elettrici, con questi ultimi alimentati da un pacco di batterie a litio. La vettura sfrutta una trasmissione a rapporto fisso che si attiva tramite un’unità intelligente di controllo della potenza (PCU).

Il sistema ibrido può essere gestito selezionando una delle tre modalità di guida disponibili: EV Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive. Il primo settaggio permette alla batteria a litio di trasferire energia al propulsore elettrico. Se si opta per la modalità Hybrid Drive, il motore termico alimenta il generatore elettrico, che a sua volta alimenta la propulsione elettrica. Nella modalità Engine Drive, il motore a benzina trasferisce la potenza alle ruote tramite una frizione lock-up (di blocco).

Prezzi e promozioni

Disponibile negli allestimenti Comfort, Elegance ed Executive, la nuova Honda Jazz Hybrid viene proposta secondo il seguente listino:

Honda Jazz Hybrid Confort da 22.500 euro

Honda Jazz Hybrid Elegance da 23.800 euro

Honda Jazz Hybrid Executive da 25.400 euro

La Honda Jazz Crosstar – disponibile esclusivamente in allestimento Executive – viene offerta da 26.900 euro. Ricordiamo inoltre che nel periodo di lancio la versione Jazz e:HEV Comfort può essere acquistata al prezzo promozionale di 19.900 euro, comprensivo di 8 anni di garanzia e assistenza stradale a chilometraggio illimitato.

