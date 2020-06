Haval H2 restyling 2020: prezzi da 18.800 euro

Rivisto nell’estetica e nella dotazione il SUV Haval punta sulla dotazione, il prezzo e la motorizzazione GPL MONOFUEL

Ad un anno dall’arrivo sul mercato italiano, Haval presenta il Model Year 2020 del SUV H2, frutto di un restyling che ha riguardato estetica e dotazioni. Forte di un rapporto qualità/prezzo invidiabile il SUV in questione ha la mission non semplice di farsi largo nell’affollato segmento dei C-SUV e ha un prezzo che parte da 18.800 euro.

Cambia soprattutto nel frontale

Per essere ancora più appetibile la Haval H2 2020 presenta un frontale completamente rinnovato nel quale spiccano una nuova calandra, il disegno rinnovato dei gruppi ottici, il nuovo profilo del cofano e la nuova piastra paracolpi anteriore. Quest’ultima è stata resa più moderna anche dietro, dove troviamo anche fari rivisitati e nuovi tubi di scarico. Non manca un profilo cromato più alto a livello del portellone per impreziosire il tutto insieme ai cerchi in lega da 18 pollici con design a 5 razze.

Motore monofuel a GPL ed una ricca dotazione

Nessun cambiamento a livello tecnico visto che sotto il cofano troviamo il conosciuto 1.5 Turbo benzina da 144 CV monofuel con impianto GPL prodotto dalla BRC. La capacità effettiva del serbatoio GPL è di circa 53 litri con un’autonomia che supera i 500 km, mentre con i 15 litri di benzina disponibili è possibile percorrere più di 150 km. La gamma prevede sempre due versioni: Easy e Premium.

La prima ha una dotazione comprensiva di radio CD MP5 da 8”, Retrocamera, Apple Car Play, e 2 airbag frontali. La seconda sfoggia anche il tetto apribile elettrico panoramico ed i fari anteriori a LED tra gli accessori di serie. Tutto questo a fronte di un incremento del prezzo di listino di circa il 5%: nello specifico le versioni Easy e Premium costano, rispettivamente, 18.800 e 20.900 Euro, chiavi in mano (I.P.T. esclusa). Al prezzo contenuto si aggiungono i vantaggi delle auto monofuel, che hanno uno sconto del 75% sul bollo all’immatricolazione della vettura (in alcune regioni o province c’è l’esenzione), possono circolare anche nelle giornate di blocco del traffico, e accedere ai centri cittadini.