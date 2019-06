Haval H2, Il SUV che dà tanto con poco

Il marchio Haval debutta in Italia con grandi ambizioni, proponendo sul nostro mercato il modello H2, SUV versatile e accattivate che punta molto sul rapporto qualità-prezzo. Anche se qui da noi è una novità, il brand Haval risulta molto affermato in Asia, inoltre può vantare di far parte dell’orbita del colosso Great Wall Motors (distribuito dal 2006 in Italia dall’azienda Eurasia Motor Company), la più grande industria automotive privata cinese, da cui Haval è stata resa indipendente nel 2013 per potersi espandere ulteriormente in tutto il globo.

Specializzato nella produzione di SUV, HAVAL è il primo produttore di Sport Utility Vehicle nel mercato interno cinese, senza dimenticare gli oltre 5 milioni di veicoli distribuiti in tutto il mondo.

Estetica moderna e rassicurante

L’Haval H2 si presenta come il SUV più compatto della gamma e si distingue per un design moderno, morbido e piuttosto rassicurante. Lungo circa 4.35 metri, largo 1,5 metri e alto circa 1,60 metri, l’H2 punta ad insidiare modelli leader del mercato come Jeep Renegade e Fiat 500 X, offrendo una dotazione tecnologica e decisamente ricca ad un prezzo molto concorrenziale. La vettura si distingue immediatamente per la sua mascherina anteriore di grandi dimensioni che si distingue per i listelli cromati e che separa i proiettori a LED. La parte posteriore è meno originale, ma elegante e ben equilibrata, così come la zona laterale, capace di regalare slancio e dinamismo alla vista d’insieme.

Seduti dietro il volante si trova facilmente la posizione di guida grazie ai comandi elettrici dei sedili che nella versione premium risultano rivestiti in pelle. La plancia è ben leggibile e si caratterizza per due elementi circolari analogici divisi da uno schermo TFT a colori che riporta numerose informazioni relative alla guida. La plancia è piuttosto classica, con la console centrale che si estende in senso orizzontale ed ospita nella parte superiore l’ampio display dedicato all’infotainment. Abbiamo apprezzato anche la qualità generale delle plastiche che risultano piacevoli al tatto nella zona superiore della plancia, mentre sono migliorabili in alcune zone meno visibili. Lo spazio per i passeggeri posteriore è più che sufficiente per due persone adulte, anche se l’accesso risulta leggermente difficoltoso a causa della posizione avanzata del passaruota. L’ampio portellone regala l’accesso ad un vano bagagli profondo, lineare e ben sfruttabile e che ospita una ruota di scorta di dimensioni normale, inoltre la soglia bassa d’accesso facilita le operazioni di carico.

Alla sicurezza ci pensa l’elettronica

Degno di nota la dotazione di sistemi di sicurezza atti va e passiva che può annoverare la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni, l’ESP Bosch 9.2, sei airbag, chiusura automatica delle porte a 15km/h, retrocamera, sensori di parcheggio e quelli che segnalano sugli specchietti retrovisori un eventuale pericolo nell’angolo cieco.

Motori: benzina o GPL

Dal punto di vista meccanico, l’H2 viene proposto in Italia con un motore 1.5 litri turbo benzina (omologato Euro 6.2) in grado di sviluppare 140 CV e 196 Nm di coppia massima, disponibile per il momento soltanto con cambio manuale. Chi punta a costi di gestione bassi può optare per la variante bi-fuel (benzina-GPL), dotato di impianto sviluppato e assemblato in Italia.

Prezzi

L’Haval H2 viene proposta negli allestimenti Easy e Premium: il primo propone nella propria dotazione i sistemi di sicurezza precedentemente enunciati, a cui si aggiungono l’impianto audio, la connessione senza fili Bluetooth, la climatizzazione semiautomatica, i fari full LED e il volante rivestito in pelle, il tutto ad un prezzo di listino di 17.900 euro.

La variante top di gamma Premium propone a 19.900 euro una dotazione full optional che aggiunge: infotainment con display da 8 pollici, retrocamera, tetto panoramico, specchietti retrovisori richiudibili elettricamente, sedili elettrici e rivestiti in pelle.