Smart EQ Fortwo: nuove serie speciali Parisblue e Suitegrey, prezzi e dotazioni

Proposte in edizione limitata per il mercato italiano (150 e 100 esemplari) segnalano il debutto delle “special” per la lineup 100% elettrica Smart.

Due nuove serie speciali che inaugurano, di fatto, la disponibilità di edizioni limitate per la lineup 100% “zero emission” della citycar di Stoccarda. È il messaggio portato in dote dalle inedite configurazioni proposte per Smart Fortwo EQ nelle due varianti di carrozzeria Coupé e Cabrio:

Smart Fortwo EQ Parisblue

Smart Fortwo EQ Suitegrey.

Entrambe le nuove serie speciali, indicano i vertici del marchio che fa capo a Daimler AG, vengono declinate a tiratura limitata, ed in esclusiva per il mercato italiano:

Smart Fortwo EQ Parisblue: 150 esemplari

Smart Fortwo EQ Suitegrey: 100 esemplari.

Sviluppate sulla declinazione Exclusive

“Base di partenza” comune è la variante di gamma Exclusive, a cui si aggiunge un assortimento di accessori dedicati ed a loro volta chiamati ad enfatizzare l’immagine urban luxury di Smart EQ nonché a puntare ulteriormente i riflettori su comfort, estetica e sicurezza. A questo proposito, fra le dotazioni di serie si segnalano i cerchi in lega da 16” nel disegno ad otto razze, l’equipaggiamento Exclusive che comprende fanaleria Full Led, fendinebbia, sensore luci e sensore pioggia, specchio retrovisore interno a funzione anti-abbagliamento automatica, rivestimenti abitacolo in pelle e sedili riscaldabili, illuminazione “ambient”. In più, la serie speciale Smart EQ Fortwo Parisblue e la “sorella” Cabrio Suitegrey offrono, rispettivamente, finiture esterne dedicate, il Winter Package, le modanature Carbon look per la consolle centrale.

Ecco i prezzi e le configurazioni

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita e delle dotazioni.

Smart EQ Fortwo Parisblue

Prezzo “chiavi in mano”, IVA e messa su strada comprese: 30.695,80 euro (variante con caricabatterie standard da 4,6 kW); 31.195,80 euro (con caricabatterie da 22 kW opzionale)

Pannelli carrozzeria in tinta Sapphire Blue

Allestimento “Prime”

Cerchi in lega Brabus da 16”

Winter Package

Pacchetto “Edizione speciale blu”

“Ready to” package

Pacchetto Exclusive

Cellula abitacolo tridion in finitura Sapphire Blue

Gruppi ottici Full Led

Tetto panoramico

Illuminazione abitacolo “ambient”

Finitura Carbon look per la consolle centrale

Bracciolo centrale

Modulo infotainment con suite multimediale Smart Media System

Sensori di parcheggio e videocamera.

Smart EQ Fortwo cabrio Suitegrey

Prezzo “chiavi in mano”, IVA e messa su strada comprese: 34.195,80 euro (variante con caricabatterie standard da 4,6 kW); 34.695,80 euro (con caricabatterie da 22 kW opzionale)

Allestimento “Prime”

Pannelli carrozzeria in tinta Grey Matt

Cerchi in lega “Brabus” da 16”

Winter Package

Pacchetto “Edizione speciale suitegrey”

“Ready To” package

Pacchetto Exclusive

Cellula abitacolo tridion in finitura Grey Matt

Capote Brabus in tinta grigia “tailor-made”

Gruppi ottici Full Led

Illuminazione “ambient” per l’abitacolo

Finitura Carbon look per la consolle centrale

Bracciolo centrale

Sensori di parcheggio e videocamera

Infotainment con servizi online Smart Media System.

