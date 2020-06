Fiat Panda Easy Hybrid: prezzo da 9.900 euro

Il nuovo allestimento entry-level dedicato alla Panda mild hybrid viene proposto ad un prezzo di 9.900 euro.

La Casa del Lingotto amplia l’offerta della nuova Panda con motorizzazione mild hybrid, lanciando sul mercato la nuova Fiat Panda Easy Hybrid, allestimento entry-level caratterizzato da un prezzo di listino molto competitivo.

Look “urban”

Al punto di vista estetico, la nuova Panda Easy Hybrid si distingue per la sua anima “Urban” che ne fa una vettura ideale per l’uso cittadino, grazie anche alle sue dimensioni compatte contrapposte ad un abitacolo particolarmente spazioso e versatile.

Cuore elettrificato

La nuova Panda Easy Hybrid sfrutta un moderno powertrain mild hybrid che abbia il nuovo motore 3 cilindri a benzina 1.0 Firefly da 70 CV ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator). Quest’ultimo permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione per poi immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità. L’energia immagazzinata viene usata per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e per assisterlo nelle fasi di accelerazione.

Scendono consumi ed emissioni

Rispetto al propulsore 1.2 Fire da 69 CV che va a sostituire, la motorizzazione mild hybrid permette di abbattere consumi ed emissioni di CO2 sino al 20%, mentre le prestazioni velocistiche rimangono pressocché invariate. Anche il confort risulta ottimizzata grazie al sistema BSG che consente riavvii del motore termico silenziosi e senza vibrazioni. Potenza e coppia del motore vengono gestiti da una nuova e affidabile trasmissione manuale a sei rapporti.

I vantaggi dell’ibrido

Grazie all’omologazione come veicolo ibrido e alla conformità con la normativa Euro 6D Final, la Panda Easy Hybrid offre numerosi vantaggi, a partire dal libero accesso alle zone ZTL e fino ad arrivare alla riduzione dei costi di parcheggio nelle strisce blu, in base alle normative locali.

I finanziamenti diventano “green”

Per tutto il mese di giugno, la nuova Panda Easy Hybrid può essere acquistata nelle concessionarie FCA a partire da 9.900 euro sfruttando la convenienza del finanziamento BE-HYBRID che garantisce zero anticipo e zero rate fino al 2021. Il finanziamento BE-HYBRID permette inoltre di piantare un albero a distanza e seguirlo online. In questo modo il cliente avrà la possibilità di “adottare il proprio albero”, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente.

