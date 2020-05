Dacia: debutta la serie speciale 15th Anniversary

La nuova serie speciale targata Dacia celebra i 15 anni di presenza in Europa del marchio rumeno.

Dacia, brand appartenente all’orbita del Gruppo Renault, ha deciso di festeggiare i 15 anni di presenza in Europa – periodo in cui ha distribuito oltre 6,5 milioni di vetture – lanciando sul mercato una serie speciale dedicata a tutta la sua gamma. Battezzata “15th Anniversary”, questa special edition risulta dedicata ai modelli Duster, Sandero Stepway, Logan e Lodgy che per l’occasione guadagnano una dotazione di serie decisamente completa ed interessante.

Dacia Duster

La nuova Duster 15th Anniversary si distingue esteticamente per la nuova livrea esterna “Blu Iron” abbinata agli stripping laterali, alle calotte degli specchietti in nero “Shiny Black” e ai cerchi da 17 pollici “Maldive”, non manca inoltre il badge “15” che identifica questa serie speciale. All’interno dell’abitacolo spiccano invece il battitacco in alluminio, i tappetini specifici e i rivestimenti dei sedili con cuciture in contrasto di colore blu. Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, non manca il sistema di infotainment 7” Media Nav Evolution, i sensori di parcheggio posteriore, il climatizzatore automatico, il sistema di allerta angolo cieco (Blind Spot Warning), la multiview camera e il sistema di apertura delle portiere Keyless Entry.

Dacia Sandero e Logan

La versione 15th Anniversary dedicata ai modelli Sandero e Logan Stepway si riconoscono per la medesima tinta esterna Blu Iron abbinata agli stripping laterali, agli specchietti Shiny Black e al badge ”15”, mentre soltanto per la Sandero può essere personalizzata con lo speciale sticker dedicato al tetto e disponibile in opzione. L’allestimento vien completato dai cerchi in lega Flexwheel bitono da 16 pollici, dal battitacco e dai rivestimenti interni con impunture in blu. Un iniezione di tecnologia arriva dalla presenza del Media Nav Evolution con schermo da 7 pollici, a cui si aggiungono il radar di parcheggio posteriore​, il clima automatico e la retrocamera.​

Dacia Lodgy

Anche la monovolume Lodgy declinata in versione 15th Anniversary eredita la medesima dotazione che abbiamo elencate anche per gli altri modelli della gamma: livrea Blu Iron, cerchi da 16 pollici Flexwheel, battitacco, specchietti Shiny Black, tappetini specifici e impunture per i sedili. Non mancano l’infotainment Media Nav Evolution con schermo da 7 pollici, il radar di parcheggio posteriore e la retrocamera​.

Prezzi

La Dacia Duster 15th Anniversary con motore a benzina da 1.0 litro e 100 CV e trazione anteriore viene proposta da 17.200 euro (supplemento di 300 euro per la GPL). I modelli Sandero e Logan 15th Anniversary con motore 1.0 benzina/GPL sono rispettivamente offerte da 13.650 euro e 15.200 euro, mentre la serie speciale della Lodgy equipaggiata con motore 1.5 litri diesel da 115 CV viene offerta da 17.150 euro.

Dacia, la gamma 15th Anniversary: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +12