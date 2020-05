Alpina D3S 2020: è ibrida, integrale e ancora più potente

E’ la prima ibrida Alpina, vanta consumi di 7,6 l/100 km, scatta da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e tocca i 273 km/h

La BMW Serie 3 di ultima generazione è un modello piuttosto dinamico, come abbiamo potuto riscontrare nel corso della nostra prova su strada, e nella gamma presenta anche la motorizzazione diesel spinta dal valido 3 litri a 6 cilindri da 265 CV. Ma per qualcuno questo modello a gasolio non è abbastanza performante, e così ecco che l’Alpina, azienda nota per le elaborazioni piuttosto eleganti su base BMW, ha creato la D3S, che aggiunge 90 CV ed altri contenuti, ed ha un prezzo base di 70.500 euro. Ovviamente, per chi necessita di un bagagliaio più versatile c’è anche la variante Touring.

La prima Alpina ibrida

La novità più interessante è che questa vettura è la prima che l’Alpina realizza con una motorizzazione ibrida, nello specifico si tratta di un sistema Mild Hybrid 48 Volt, per consentire alla Serie 3 elaborata di vantare consumi contenuti rispetto alla cavalleria, precisamente 7,6 l/100 km nel ciclo misto con emissioni di Co2 di appena 199 g/km. Niente male considerando la potenza massima di 355 CV ed i 730 Nm di coppia.

Prestazioni da sportiva e trazione integrale

Trazione integrale, cambio automatico ad 8 marce con sistema Switch-Tronic, dischi anteriori da 395 mm e posteriori da 345 mm e pneumatici Pirelli Pzero Alp con mescole dedicate, sono elementi imprescindibili per gestire al meglio un’auto capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e toccare una velocità massima di 273 km/h (270 km/h la Touring). Ovviamente, non manca una mise riconoscibile con le modifiche ai paraurti, la tipica scritta Alpina nella parte bassa del frontale, dei cerchi specifici, che da 19 pollici possono arrivare fino alla misura di 22 pollici, ed uno scarico personalizzato. Anche gli interni sono rifiniti in maniera specifica e possono essere personalizzati a seconda dei gusti della clientela.

Bmw, novità per Ginevra 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +7