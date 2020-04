Jeep Renegade e Compass 4Xe: partono gli ordini da remoto

I due modelli sono offerti con prezzi a partire da rispettivamente 40.900 euro e 45.900 euro.

Acquistare le nuove Jeep Renegade e Compass 4Xe da remoto è possibile grazie all’applicazione Google Hangouts Meets, che consente di scoprire le novità della gamma e di dialogare con un consulente di vendita per procedere all’ordine.

Complice anche il periodo, l’Italia è il primo mercato a sperimentare una formula e segue l’iniziativa del pre’booking dedicato alle esclusive Jeep Renegade e Compass 4xe First Edition, che offre la possibilità di effettuare fino al 30 aprile il pre-ordine ad alcuni primi clienti in selezionati mercati europei attraverso l’apposita piattaforma web.

A listino con prezzi, rispettivamente, di 40.900 euro e 45.900 euro, la Renegade e la Compass 4Xe First Edition presentano una power unit ibrida plug-in che affianca un’unità elettrica al quattro cilindri 1.3 turbo benzina per una potenza totale di 240 CV. L’autonomia ad impatto zero è di 50 km dichiarati, mentre per la ricarica del pacco batterie occorrono circa 100 minuti.