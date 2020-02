Nuova Mercedes GLE Coupé: da 80.360 euro

Il SUV-Coupé della Stella sbarca sul mercato italiano con cinque allestimenti in grado di offrire il massimo della sportività, lusso e tecnologia.

La Casa della Stella a tre punte lancia sul mercato italiano la nuova Mercedes GLE Coupé, SUV dal carattere sportivo e dalle grandi dimensioni che può essere ordinato nelle concessionarie ufficiali ad un prezzo di listino che parte da 80.360 euro.

Cinque allestimenti

Il rinnovato SUV-Coupé della Casa di Stoccarda, acerrimo rivale della terza generazione della Bmw X6 e dell’Audi Q8, risulta declinato in cinque allestimenti in grado di accontentare i gusti variegati di una clientela particolarmente esigente:

Sport

Premium

Premium Plus

Premium Pro

Ultimate

L’allestimento Sport esalta il carattere dinamico e performante del SUV della Stella, proponendo tra gli accessori e i dispositivi di serie: proiettori MULIBEAM LED, sedili rivestiti in pelle, climatizzatore automatico quadri-zona dotato di sistema che permette di salvare le impostazioni preferite, sistemi di assistenza alla guida Blind Spot Assist, pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, portellone posteriore Easy pack e il sistema di infotainment MBUX e smartphone integration con dispositivo di ricarica wireless.

La versione Premium porta in dote tutti gli accessori precedentemente elencati, presenti sulla Sport, a cui viene aggiunto: kit estetico AMG Line, sistema di sospensioni attive AIRMATIC, cerchi in lega 20 pollici (optional quelli da 21), predisposizione per chiave digitale che permette di utilizzare una scheda NFC o l’adesivo amovibile come chiave alternativa e sedili con Memory Package.

La Premium Plus aggiunge agli accessori proposti sulle varianti Sport e Premium i cerchi in lega da 21 pollici, il tetto Panorama scorrevole, il Sound System Surround Burmester, i sedili climatizzati per lato guida e passeggero e la plancia e le linee cintura delle porte rivestiti in pelle sintetica ARTICO. La dotazione viene completata dalla presenza del pacchetto Comfort KEYLESS-GO e dalla funzione realtà aumentata per la navigazione MBUX.

La versione top di gamma denominata Premium Pro raggiunge l’apice del lusso, della sportività e della tecnologia grazie alla presenza dei grandi cerchi in lega AMG da 22 pollici a 5 doppie razze, a cui si aggiungono l’Head-up Display, l’ENERGIZING package, il pacchetto assistenza alla guida e il MAGIC VISION CONTROL.

