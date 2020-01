Opel 2020: nuova serie speciale con vantaggio cliente per Astra, Crossland X e Grandland X

Un assortimento di accessori alto di gamma e dalle funzionalità hi-tech arricchisce la già ricca dotazione di serie. Ecco prezzi ed equipaggiamenti.

Il “Marchio del Fulmine” inaugura il proprio 2020 con l’offerta di una inedita “suite” di serie speciali dedicate alla gamma Astra ed alle “famiglie” Sport Utility Grandland X e Crossland X. Si tratta delle “edition” personalizzate Opel 2020, che esordiranno nei listini Opel in Italia a febbraio e, indicano in queste ore i vertici del marchio di Russelsheim, “Si distinguono per numerose funzioni di sicurezza, comfort e design” sono state studiate per “Riunire ulteriori dotazioni di classe superiore per qualsiasi necessità. In questo modo i clienti possono risparmiare rispetto allo stesso modello con analoghe dotazioni in opzione selezionate individualmente”.

I contenuti in dettaglio

Opel Astra : la recentissima nuova edizione-restyling, chiamata a traghettare la “segmento C” di Russelsheim verso i trent’anni dal debutto della storica prima serie ed il lancio della prossima generazione (traguardi che avranno entrambi luogo nel 2021) progettata sulla piattaforma EMP2, offre – con la nuova serie speciale “Opel 2020” ordinabile con prezzi a partire da 23.550 euro – la telecamera anteriore Opel Eye ed i gruppi ottici anteriori a Led, oltre al sedile ergonomico lato guida a certificazione AGR ed otto regolazioni che si aggiungono ai gusci degli specchi retrovisori esterni in tinta Onyx Black ed alle barre portatutto longitudinali in tinta Silver che equipaggiano la declinazione Sports Tourer

Ulteriori possibilità di personalizzazione

In ordine di offrire ai clienti un “portfolio” di accessori ancor più ampio, le proposte “Opel 2020” dedicate alle lineup Astra, Grandland X e Crossland X possono a loro volta essere arricchite con il ricorso ad ulteriori “kit” di equipaggiamento, funzionali ad un vantaggio cliente ancora più nutrito: quattro “pacchetti” (Function Pack, Comfort Pack, Assistance Pack ed Innovation Pack) anch’essi nei listini italiani a febbraio. Di seguito il “capitolato” di ciascuno dei kit supplementari di equipaggiamento.

Function Pack Opel 2020 : dedicato ad Opel Grandland X, dispone di sedili a progettazione ergonomica e schienali “Flexfold” (tecnologie di layout e di progettazione verso i quali il marchio di Russelsheim rivolge da decenni la propria attenzione, come ad esempio dimostrato in anni recenti dall’assegnazione del certificato AGR che l’Associazione indipendente Aktion Gesunder Rücken riconobbe nel 2012 ad Opel Meriva, facendone così la prima vettura prodotta in serie ad entrare in possesso del certificato di qualità per le doti ergonomiche delle dotazioni in generale)

