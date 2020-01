Citroen C5 Aircross: PureTech 130 anche con cambio automatico EAT8

Mentre cresce l’attesa per la declinazione ibrida, Citroen amplia l’assortimento di versioni equipaggiate con il cambio automatico ad 8 rapporti.

Una nuova configurazione, aggiornata nel sistema di trasmissione, amplia la lineup C5 Aircross, SUV di fascia media che, nei primi due anni di “carriera”, ha superato il traguardo delle 100.000 unità vendute in Europa e si posiziona al terzo posto fra i modelli del “Double Chevron” più venduti a livello globale. Un gradimento che Citroen punta a rafforzare aumentando la gamma delle proposte commerciali. L’annuncio, diramato in queste ore, si traduce nell’esordio di Citroen C5 Aircross 130 PureTech EAT8 sul mercato, vale a dire una declinazione equipaggiata con il cambio automatico EAT8 ad otto rapporti in abbinamento all’unità motrice benzina turbocompressa PureTech da 130 CV con Start&Stop: una ulteriore proposta di scelta per una gamma di modelli che si articola sulle varianti benzina 130 PureTech (già con cambio manuale a sei rapporti) e PureTech 180 S&S (prodotto esclusivamente con cambio EAT8) e turbodiesel BlueHDi S&S 130 CV (cambio manuale sei rapporti oppure EAT8) e BlueHDi S&S 180 CV (EAT8).

La configurazione

Esteticamente invariata, Citroen C5 Aircross PureTech 130 EAT8 presenta la ben conosciuta ampia modularità: tre sedili posteriori singoli e provvisti di sistema scorrevole, ripiegamento e scomparsa una volta abbattuti, volume del vano bagagli da 580 litri nel normale assetto di marcia e 720 litri con i sedili posteriori nella posizione più avanzata. Oltre 20 funzioni di assistenza alla guida ne contraddistinguono la dotazione ADAS; questo “capitolo” comprende, fra gli altri, la funzione Highway Driver Assist, ed il Grip Control con Hill-Assist Descent. L’infotainment offre sei tecnologie di connettività (fra cui si segnalano il modulo ConnectedCAM Citroen ed il sistema di ricarica wireless per device portatili).

Il cambio EAT8

In attesa di assistere al debutto della versione ibrida (il cui esordio nelle concessionarie del “Double Chevron” è previsto entro la fine del primo trimestre 2020), Citroen completa un primo sostanziale adeguamento alle nuove normative (ed alla Euro 6.2 in particolare) dei propri sistemi di propulsione. Nello specifico, il cambio automatico EAT8 dispone di modalità “freewheeling”, il ritorno del motore al minimo con disaccoppiamento del cambio ad ogni rilascio del pedale dell’acceleratore (funzione disponibile fino ad una velocità di 130 km/h quando non viene rilevata nessuna pressione sul pedale dell’acceleratore e del freno). Cifre alla mano, comunica Citroen, il nuovo EAT8 contribuisce a ridurre i consumi fino al 7% rispetto all’EAT6 (grazie al passaggio da 6 a 8 rapporti) e, nello stesso tempo, non incide sul peso essendo, al contrario, fino a 2 kg più leggero.

Ecco i prezzi e gli allestimenti

Proposta nelle due varianti di configurazione “Feel” e “Shine”, la nuova versione C5 Aircross PureTech 130 S&S EAT8 debutta sul mercato con prezzi che partono da, rispettivamente, 30.400 euro e 32.900 euro. Questi, nel dettaglio, gli accessori standard offerti da Citroen C5 Aircross nella variante “Feel”:

Paraurti, modanature laterali e codolini passaruota in nero ad effetto opaco

Finestratura posteriore oscurata

Pack color Silver

Cerchi in lega da 18”

Illuminazione “ambient” a Led

Climatizzatore automatico bi-zona

Rivestimenti abitacolo in materiale misto tessuto-TEP in tinta Grigio Meditation

Spot di lettura alle plafoniere anteriore e posteriore

Specchio retrovisore interno fotocromatico

Specchi retrovisori esterni a comando elettrico

Sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili

Presa da 12V sulla consolle centrale e nel vano bagagli

Sensori di parcheggio anteriori

Sistema Stop & Start

Sospensioni PHC (Progressive Hydraulic Cushions)

Multimedialità e digitalizzazione: strumentazione digitale con display da 12”, modulo infotainment con Touch pad da 8” a funzione Mirror Screen, impianto audio DAB con comandi al volante, sei altoparlanti, due prese Usb, hotspot WiFi e Web browser, Citroen Connect Box DAB, Citroen Connect Nav DAB e computer di bordo.