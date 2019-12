Militem Magnum: fascino yankee da 88.880 euro

Realizzata sulla base della Dodge RAM 1500 Laramie Sport ha un cuore 5.7 V8 da 401 CV e 556 Nm di coppia massima

La calandra personalizzata, i parafanghi specifici e gli originali cerchi da 20 pollici abbinati a coperture 35×12,50 Cooper Tire, sono solo alcuni dei particolari che rendono unica la Militem Magnum, l’ultima creazione dell’azienda specializzata nella realizzazione di veicoli yankee, che parte da un prezzo di 88.880 euro (IVA, IPT e messa su strada escluse).

Questo pick-up nasce dalla Dodge RAM 1500 Laramie Sport ed ha fascino da vendere, come dimostrano i suoi interni realizzati con 30 mq. di pelle naturale, e 1.000 metri di filo da cucito, che possono essere scelti in 14 combinazioni di colore.

Per realizzare una vettura con determinate caratteristiche estetiche ed interni personalizzati occorrono più di 200 ore di lavoro, ma il risultato è a dir poco accattivante. Ovviamente, la vettura in questione, con le sue dimensioni imponenti, tra cui una lunghezza di 5,91 metri, si fa notare anche per la sua mole, e vanta una dotazione decisamente ricca.

Infatti, non mancano gli ADAS di ultima generazione, anche quelli per agevolare le manovre di parcheggio, a dir poco indispensabili su questa Militem, uno schermo per il sistema multimediale da 12 pollici, l’impianto audio firmato Harman Kardon, e le pedane elettriche.

Preziosa fuori, preziosa dentro, e anche sotto il cofano, dove pulsa un V8 Hemi 5.7 capace di erogare 401 CV ed una coppia massima di 556 Nm. In alcune situazioni di marcia il poderoso propulsore può disattivare la metà dei cilindri, ma per ridurre ulteriormente le soste dal benzinaio esiste la variante a doppia alimentazione benzina-GPL con tanto di impianto Prins. Nel 2020 arriverà anche la Mild Hybrid per chi ha a cuore l’ecologia.

Con la sua trazione integrale inseribile, che lavora in sinergia con il motore V8 e con il cambio automatico ad 8 rapporti, la Magnum può superare ostacoli impegnativi grazie anche ad un’altezza minima da terrà di 260 mm, e ad angoli di attacco, di uscita e di dosso, rispettivamente di 23.1°, 27,1° e 28°.

