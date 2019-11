Nissan Sentra al Salone di Los Angeles 2019

La berlina compatta targata Nissan Si rinnova nell’estetica e nella tecnologia, oltre a portare in dote un nuovo propulsore.

Nissan ha scelto l’importante vetrina del Salone di Los Angeles 2019 per svelare la nuova generazione della Sentra, berlina dalle forme compatte presente sul mercato nordamericano dall’ormai lontano 1982. La Nissan Sentra è uno dei modelli più apprezzati della Casa di Yokohama, come sottolineano gli oltre sei milioni di esemplari della vettura venduti negli Stati Uniti nei 37 anni della sua carriera. Questa nuova versione della Sentra porta in dote numerose novità estetiche esterne ed interne che rendono più attraente e moderno l’aspetto della vettura, il tutto esaltato da una forte dose di tecnologia dedicata ai sistemi di sicurezza, intrattenimento e connettività.

Dal punto di vista estetico, la vettura porta in dote il più recente family feeling di Nissan apprezzato anche sulle berline Altima e Maxima e sui crossover Kicks e Rogue. La vettura sfoggia infatti la medesima mascherina cromata V-Motion che separa i sottili proiettori dotati di tecnologia LED, mentre la versione sportiveggiante “SR” mette a disposizione uno spoiler posteriore, calotte degli specchietti laterali in nero, cerchi in lega specifici da 18 pollici

La Sentra può essere personalizzata con le colorazioni esterne Electric Blue, Brilliant Silver Metallic, Gun Metallic, Super Black, Aspen White, Fresh Powder, Rosewood Metallic e Scarlet Ember, In opzione troviamo anche tre livree esterne bicolore: Super Black / Gun Metallic, Super Black / Aspen White e Super Black / Monarch Orange.

All’interno ella vettura troviamo un cockpit della plancia moderno e ordinato che nelle versioni base vanta un touchscreen da 7 pollici posizionato sulla console centrale e dedicato all’infotainment, mentre la strumentazione adotta uno schermo da 4,2 pollici dedicato al trip computer. Negli allestimenti più lussuosi il display dell’impianto multimediale risulta da 8 pollici, inoltre permette di gestire la connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Dal punto di vista meccanico, la Nissan Sentra sfrutta un nuovo quattro cilindri da 2.0 litri che prende il posto del precedente motore da 1.8 litri. L’inedita unità eroga 149 CV e 197 Newton metri di coppia massima, ovvero rispettivamente il 20% di potenza e il 16% di coppia in più rispetto al vecchio propulsore. La trasmissione utilizzata è invece a variazione continua di tipo CVT ed è battezzata da Nissan con il nome di “Xtronic“.

