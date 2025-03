Lamborghini ha vissuto un 2024 straordinario, raggiungendo un fatturato record di oltre 3 miliardi di euro e vendendo globalmente 10.687 vetture, in un mercato delle auto di lusso in calo del 10%. Questi risultati eccezionali sono stati celebrati con il prestigioso premio Tartaruga d’Argento, conferito al CEO Stephan Winkelmann dalla UIGA, per la sua visione innovativa nel settore automotive.

Sotto la guida di Winkelmann, il marchio di Sant’Agata Bolognese ha registrato una crescita del fatturato del 16,2% rispetto all’anno precedente, con un margine operativo di 835 milioni di euro (+15,5%). La strategia vincente si è basata sul lancio di modelli all’avanguardia come la Revuelto, la Urus SE e la Lamborghini Temerario, che hanno conquistato il pubblico internazionale.

Le vendite si sono distribuite in modo equilibrato a livello globale: 3.712 unità nelle Americhe, 2.748 nella regione Asia-Pacifico e 4.227 in Europa, Medio Oriente e Africa. Gli Stati Uniti si confermano il mercato principale, seguiti da Germania e Regno Unito. Questo successo riflette la forza del brand e l’appeal dei suoi prodotti.

Lamborghini, uno sguardo al futuro

Guardando al futuro, Lamborghini sta investendo massicciamente in innovazione tecnologica e sostenibilità. La gamma è stata completamente elettrificata con l’introduzione di modelli ibridi, mentre entro il 2030 è previsto il lancio del primo veicolo completamente elettrico. Questo impegno ha portato all’assunzione di circa mille nuovi dipendenti, tra ingegneri e personale produttivo.

Il legame con la tradizione rimane centrale grazie al Polo Storico, che si occupa della conservazione delle vetture d’epoca, e al Museo Lamborghini, che celebra l’evoluzione stilistica e tecnologica del marchio. Parallelamente, Lamborghini continua a eccellere nel motorsport, con una storica vittoria nel DTM e una forte presenza in competizioni come il Super Trofeo e la categoria GT3.

Durante l’UIGA Day 2025, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di visitare le linee di montaggio a Sant’Agata Bolognese, testimoniando l’eccellenza manifatturiera che caratterizza il marchio. L’evento si è concluso con la premiazione di Winkelmann, riconosciuto come un visionario capace di portare Lamborghini a nuovi livelli di prestigio globale.