Potenza e innovazione si fondono in un’unica visione con la nuova Lamborghini Temerario, una supercar che ridefinisce il concetto di prestazioni elettrificate. Presentata in grande stile a Riyadh, questa vettura rappresenta il vertice della tecnologia HPEV (High-Performance Electrified Vehicle), vantando una potenza di ben 920 CV.

Lamborghini Temerario

Il cuore pulsante della Temerario è un capolavoro ingegneristico: un motore ibrida V8 biturbo si integra con tre unità elettriche, creando una sinfonia meccanica capace di raggiungere i 10.000 giri al minuto. Le sue prestazioni lasciano senza fiato: da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e una velocità massima di 343 km/h.

Ma la Temerario non è solo velocità. Il programma design personalizzato “Ad Personam” offre ai clienti l’opportunità di scegliere tra oltre 400 tonalità per gli esterni e infinite combinazioni per gli interni, trasformando ogni vettura in un pezzo unico e irripetibile. Questo livello di personalizzazione sottolinea l’attenzione di Lamborghini verso l’esclusività e il lusso.

Prestazioni superbe

Alla base di questa straordinaria supercar troviamo un innovativo telaio Spaceframe in alluminio, progettato per garantire un perfetto equilibrio tra potenza e maneggevolezza. Questa soluzione tecnologica dimostra come la casa di Sant’Agata Bolognese continui a dominare il segmento delle hypercar elettrificate.

La Temerario si inserisce perfettamente nella strategia di elettrificazione del marchio, che ha già dato vita a modelli iconici come Urus SE e Revuelto. Lamborghini dimostra così che sostenibilità e prestazioni auto estreme possono convivere in perfetta armonia, tracciando la strada per il futuro delle vetture sportive di lusso.