Una piccola azienda automobilistica croata, la Tedson Motors, ha deciso di stupire il mondo delle auto di lusso con un progetto che ridefinisce il concetto di restomod. Il risultato è l’Etna, una reinterpretazione audace e moderna della prima serie della Lamborghini Gallardo, con un prezzo che si attesta a 787.000 dollari. L’Etna non è solo una supercar, ma una dichiarazione di intenti, unendo estetica futuristica, prestazioni eccezionali e l’impiego di materiali ultraleggeri come la fibra di carbonio.

Un look esplosivo

Questa trasformazione ha comportato una riduzione del peso di ben 200 kg rispetto all’originale, grazie alla carrozzeria interamente in fibra di carbonio. Il design, completamente rivisitato, presenta dettagli distintivi come un nuovo paraurti anteriore, fari a LED e uno spoiler posteriore a coda d’anatra, che richiama il linguaggio stilistico della recente Lamborghini Revuelto. Ogni linea e curva racconta un’attenzione maniacale ai dettagli e un desiderio di innovazione.

Sotto il cofano, il cuore pulsante dell’Etna è una versione potenziata del motore V10 5.0 litri aspirato originale, capace di erogare 600 CV e di raggiungere un regime di rotazione di 10.000 giri/min. Il propulsore è accoppiato a un cambio e-Gear a sei rapporti, opportunamente modificato, mantenendo la trasmissione manuale per i pochi esemplari dotati di questa opzione. Le sospensioni, ispirate alla versione da competizione Super Trofeo, garantiscono prestazioni dinamiche di alto livello.

Lamborghini Gallardo, una reinterpretazione audace

Ogni esemplare dell’Etna è realizzato su misura, offrendo infinite possibilità di personalizzazione, dai colori alle finiture in carbonio a vista. Nonostante il prezzo elevato, che non include la vettura base necessaria per la conversione, l’Etna si posiziona come un’alternativa esclusiva nel panorama dei restomod di lusso, un segmento tradizionalmente dominato da reinterpretazioni di modelli Porsche. Una vera supercar per intenditori, capace di fondere tradizione e innovazione in un equilibrio perfetto.