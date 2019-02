Toyota: arriva la GR Supra Performance Line Concept TRD

Ha fatto appena in tempo ad entrare in listino che già arrivano nuove voci di un nuovo concept basato su di lei, parliamo dell’attesissima Toyota Supra della quale è apparso un teaser che annuncia l’arrivo di un prototipo griffato TRD, ovvero il reparto Racing della Casa giapponese, denominato Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD.

L’auto dovrebbe debuttare il 9 febbraio in occasione dell’Osaka Automesse, un evento dedicato al tuning, e prefigura già una delle possibili evoluzioni dedicate alla Supra. Infatti, un teaser richiama l’arrivo di questa versione ancora più audace della sportiva giapponese.

L’auto chiaramente è un’ottima base per ulteriori elaborazioni, proprio come fu il modello precedente che è entrata nella casa degli appassionati grazie al film Fast&Furious. Per il momento nel teaser si percepisce l’intento di trasferire l’anima racing del Brand alla Supra con un’aerodinamica particolarmente curata e con l’immancabile spoiler posteriore.

Ma c’è di più, perché la vettura preparata degli specialisti TRD potrebbe essere una vetrina ideale per i nuovi accessori ufficiali che si potranno scegliere direttamente negli showroom per rendere la Supra ancora più aggressiva.

Chiaramente, la curiosità di ogni appassionato è quella di sapere se ci saranno anche evoluzioni a livello di motore, perché, per quanto il 6 cilindri 3.0 sovralimentato da 340 CV sia potente e appagante dal punto di vista delle prestazioni, su auto del genere i cavalli non bastano mai e la Supra precedente poteva raggiungere potenze superiori ai 500 CV con opportuni ritocchi al propulsore.

Insomma, mentre in molti aspettano anche la più piccola Supra 2 litri, la 3.0 è già pronta per crescere quanto meno da un punto di vista estetico, in perfetta sintonia con quanto si aspetta la sua clientela che per troppo tempo è rimasta orfana di questo modello iconico.