Donald Trump ha sorpreso molti con una dichiarazione inaspettata: “Comprerò una Tesla per sostenere Musk, vittima della sinistra radicale”. Attraverso il suo social network Truth Social, l’ex presidente USA ha espresso il suo supporto a Elon Musk, definendolo “un grande americano”. Questo gesto arriva in un momento delicato per Tesla, che sta affrontando una vera e propria crisi con un calo del 15% delle sue azioni e crescenti proteste contro l’azienda.

Nonostante Trump non guidi più personalmente un’auto, il suo endorsement potrebbe influenzare in modo limitato le vendite Tesla negli Stati Uniti. Tuttavia, le difficoltà del marchio californiano si estendono ben oltre i confini americani. In Europa, le vendite hanno registrato un rallentamento significativo, con gennaio che segna uno dei peggiori risultati degli ultimi anni. In Cina, la situazione non è migliore, con una diminuzione di 7.000 consegne nel primo trimestre del 2024 rispetto all’anno precedente.

Le sfide per Tesla sono molteplici. Problemi produttivi riguardano il Model Y, mentre la concorrenza nel mercato delle auto elettriche si fa sempre più agguerrita. Anche le iniziative commerciali, come i finanziamenti a tasso zero, non sembrano sufficienti a contrastare le difficoltà strutturali dell’azienda. Secondo gli esperti, il supporto di Trump potrebbe essere più simbolico che risolutivo.

Il contesto attorno alla figura di Musk resta fortemente polarizzato, alimentato dalle sue posizioni politiche spesso controverse. Per mantenere la leadership nel settore, Tesla dovrà elaborare strategie innovative e incisive, capaci di affrontare le sfide di un’industria automobilistica globale in piena trasformazione.