Trump spinge Tesla dopo il crollo in Borsa: coincidenza o strategia?

Donald Trump ha recentemente ospitato un evento alla Casa Bianca che ha visto protagonisti i veicoli di Tesla, trasformando il prato presidenziale in una vetrina per l’innovazione automobilistica. Durante la conferenza stampa, il Presidente ha dichiarato che “tutte le auto Tesla hanno la guida autonoma, basta attivarla”. Tuttavia, questa affermazione risulta tecnicamente inesatta, poiché i sistemi di guida autonoma di Tesla richiedono ancora la supervisione del conducente.

L’iniziativa di Trump è giunta a poche ore dal crollo del 15% del titolo Tesla nel mercato azionario, un tracollo che ha portato il valore delle azioni a dimezzarsi rispetto ai massimi di dicembre. Questo tempismo ha sollevato interrogativi sulla natura del gesto, considerando che Elon Musk, fondatore di Tesla, è diventato il principale finanziatore della campagna presidenziale con una donazione di 250 milioni di dollari.

Durante l’evento, Trump ha definito “illegali” i boicottaggi contro Tesla e ha annunciato l’acquisto di una Model S Plaid per il personale della Casa Bianca, poiché al Presidente non è consentito guidare. La notizia ha innescato un modesto rimbalzo del 3,8% del titolo Tesla, che tuttavia non è stato sufficiente a compensare le perdite recenti.

Questa mossa rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle precedenti posizioni di Trump, noto per il suo scetticismo verso i veicoli elettrici. In passato, il Presidente aveva ordinato la rimozione di stazioni di ricarica da edifici federali e aveva avviato iniziative per eliminare incentivi fiscali per l’acquisto di auto elettriche. Gli analisti vedono in questo evento un chiaro segnale di reciprocità politica, sottolineando come l’intreccio tra politica ed economia sia ormai evidente.

Mentre i sostenitori di Trump interpretano il gesto come un’apertura verso la mobilità sostenibile, i critici evidenziano il carattere opportunistico dell’iniziativa. Resta da vedere se questo endorsement presidenziale avrà un impatto significativo sul mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti, in un contesto politico sempre più polarizzato.