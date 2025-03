Donald Trump ha deciso di sorprendere ancora una volta i mercati globali, sospendendo temporaneamente i dazi USA su settori chiave come automotive, farmaceutica e semiconduttori. Questo cambiamento strategico, annunciato a pochi giorni dall’introduzione ufficiale delle tariffe, ha generato un clima di incertezza ma anche di speranza, rivitalizzando Wall Street dopo un periodo di instabilità.

I dirty 15

Al centro di questa mossa vi è l’obiettivo di riequilibrare i deficit commerciali con i cosiddetti “dirty 15”, ovvero i quindici paesi con cui gli Stati Uniti registrano i maggiori squilibri. La Cina, con un passivo di circa 300 miliardi di dollari, guida questa lista, seguita dall’Unione Europea (225 miliardi) e dal Messico (175 miliardi). Tuttavia, l’assenza di scadenze precise apre la porta a negoziati futuri, mantenendo alta la tensione nelle relazioni di commercio globale.

Questa tregua rappresenta un sollievo temporaneo per l’industria automotive Europa, in particolare per i produttori tedeschi e italiani. L’Italia, fornitore cruciale per il settore automobilistico tedesco, potrebbe trarre vantaggio da questa pausa, sebbene permangano dubbi sulla sua durata effettiva.

Un passo indietro sui dazi

Parallelamente, multinazionali come Hyundai stanno adottando misure preventive: il gruppo coreano ha annunciato investimenti per 20 miliardi di dollari negli Stati Uniti, incluso un’acciaieria in Louisiana del valore di 5 miliardi. Questo dimostra come le imprese stiano cercando di mitigare l’impatto di eventuali future restrizioni.

Con l’avvicinarsi della scadenza del 2 aprile, il mondo osserva attentamente le prossime mosse della Casa Bianca, consapevole delle ripercussioni economiche globali che ogni decisione potrebbe generare.