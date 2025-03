Nel mondo delle auto di lusso ultra-esclusive, accaparrarsi un modello limitato può essere un’impresa ardua. Tra liste d’attesa e prezzi stellari, la Mercedes-AMG ONE rappresenta uno dei sogni proibiti per molti collezionisti. Tuttavia, per Michael Mente, CEO di un noto retailer di moda online, il desiderio di possedere questa supercar si è trasformato in una truffa milionaria (qui quella delle auto storiche).

L’illusione della Mercedes-AMG ONE

La Mercedes-AMG ONE è un’auto rivoluzionaria con tecnologia derivata dalla Formula 1. Con soli 275 esemplari prodotti e un prezzo base di 2,8 milioni di dollari, la richiesta ha superato di gran lunga l’offerta. Per chi non è nella lista ufficiale, l’unico modo di acquistarne una è attraverso i cosiddetti “build spot“, ovvero assegnazioni di produzione già riservate a clienti selezionati.

Mente, residente a Los Angeles, voleva disperatamente entrare in possesso di uno di questi build spot e si è affidato a un avvocato del Colorado, Scott Oliver, che gli ha presentato un contatto in Francia: un certo Jean-Pierre MR Clement, apparentemente in grado di garantirgli un posto nella produzione. Peccato che Clement non fosse reale!

Il pagamento e la scomparsa del denaro

Convinto di aver trovato la strada giusta, Mente ha versato 5,4 milioni di dollari per assicurarsi l’acquisto della sua Mercedes AMG ONE. Per mesi ha atteso la data in cui avrebbe dovuto personalizzare la sua auto, ma quell’appuntamento non è mai arrivato. Nel giugno 2022, la doccia fredda: il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti lo ha informato che era stato truffato. Il denaro era ormai sparito, così come la speranza di mettere le mani sulla sua supercar.

Il colpevole e la battaglia legale

Mente ha quindi intentato una causa presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti in Colorado, chiedendo il rimborso dei suoi milioni oltre ai danni subiti. Le indagini hanno portato a un nome ben noto nel mondo delle frodi: Traveon Rogers, un truffatore del Texas attualmente in carcere.

Rogers ha un passato di reati finanziari e si era già vantato online di affari multimilionari, sostenendo di essere stato un investitore in startup di successo e persino un ex giocatore NFL. Le accuse contro di lui includono truffe immobiliari, frode assicurativa e perfino la creazione di una falsa identità per eludere le indagini.

Un truffatore seriale

Rogers non è nuovo a questi crimini. Nel 2019 era stato accusato di furto aggravato per una truffa sulle auto di lusso che coinvolgeva contratti falsificati. Nel 2023 è stato nuovamente citato in giudizio per un’altra truffa legata alla Mercedes AMG ONE, dove aveva sottratto 3,19 milioni di dollari. Nel 2024 è stato condannato a sette anni di prigione.

Oliver, l’avvocato che aveva messo in contatto Mente con il finto venditore, ha dichiarato di aver agito solo come intermediario e di non essere a conoscenza della frode. Tuttavia, il suo coinvolgimento è ora al vaglio delle autorità.

Questa vicenda mette in luce il lato oscuro del mercato delle auto di lusso, dove truffatori esperti approfittano dell’ossessione per i modelli ultra-rari. Per gli acquirenti facoltosi, il consiglio è chiaro: affidarsi solo a canali ufficiali e verificare ogni dettaglio prima di trasferire somme ingenti di denaro. Per Mente, il sogno della Mercedes-AMG ONE si è trasformato in una lezione costosa che difficilmente dimenticherà.