La giustizia ha colpito duramente il mondo del collezionismo automobilistico, portando alla luce un intricato sistema di frode fiscale e doganale. La Procura di Milano ha recentemente orchestrato un’operazione su larga scala che ha portato al sequestro di auto storiche con due autentici gioielli: una Ferrari 375 MM coupé Scaglietti del 1954, telaio 0402 AM, stimata 30 milioni di euro, appartenuta al regista Roberto Rossellini, e un’Alfa Romeo 8C 2900B del 1938, il cui valore si aggira intorno ai 26 milioni di euro. Il totale dei beni sequestrati supera i 70 milioni di euro.

Al centro di questa complessa vicenda si trova un network criminale composto da professionisti di alto profilo, tra cui un avvocato, un commercialista, un CEO svizzero e un operatore dello ACI PRA. Il gruppo avrebbe manipolato i registri automobilistici attraverso sofisticati sistemi di falsificazione documentale, trasferendo fittiziamente le vetture a una società offshore nelle Isole Cayman. Successivamente, le auto venivano triangolate tramite controllate italiane e spostate strategicamente verso Monaco e Francia, al fine di schermare un facoltoso collezionista da potenziali accuse di evasione fiscale.

L’indagine ha anche rivelato un congelamento di conti bancari nel Principato di Monaco, intestati alla società offshore coinvolta. Quest’ultima è accusata di non aver dichiarato redditi per 58 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. I reati emersi includono corruzione, falsificazione di documenti pubblici e accesso abusivo ai sistemi informatici, gettando ombre su un settore spesso considerato intoccabile.

Questa operazione evidenzia come anche i beni di grande valore storico e beni culturali, come le auto d’epoca, possano essere al centro di attività illecite. Il caso delle auto storiche sequestrate rappresenta un monito per il mondo del collezionismo e sottolinea l’importanza di una maggiore trasparenza e legalità in un settore così esclusivo.