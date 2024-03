Mercedes Classe A 180d: la prova su strada

Nella gamma della Mercedes Classe A c’è ancora posto per i motori a gasolio, e adesso il motore d’accesso è un 2 litri della Stella che consente di viaggiare per tanti chilometri con medie di consumo da citycar, ma con un comfort ed una guidabilità degne del brand teutonico.

Mercedes Classe A: un design sempre avvenente

Dopo il leggero restyling, la Mercedes Classe A è ancora più intrigante nell’aspetto e, sulla versione provata i dettagli sportivi non mancano, grazie ai cerchi da 18 pollici ed ai vetri oscurati che fanno parte del pacchetto Night. Lunga 4,40 metri, risulta a pieno titolo tra le protagoniste del mercato delle compatte premium, e con i fari a LED, e la calandra arricchita da tante piccole stelle a 3 punte, guadagna quel fascino necessario a far breccia tra gli automobilisti più esigenti del segmento.

Mercedes Classe A: con il restyling arriva anche il nuovo volante

Salendo a bordo della Mercedes Classe A si ritrova la cura del brand a livello di materiali ed assemblaggi, e si nota, da subito, la presenza del volante sportivo con comandi touch che consente di gestire rapidamente il sistema Mbux, con il quale si può interagire anche mediante la fatidica frase, “hey Mercedes”! Sempre dirompente l’effetto dei due schermi da 10,25 pollici, che appaiono come un unico display gigante, e da cui si può gestire praticamente ogni aspetto della vettura. Bella e varia la strumentazione che consente di cambiare grafica a seconda dei gusti e delle esigenze, pratica la realtà aumentata appannaggio del sistema di navigazione. L’abbinamento con lo smartphone è immediato, e ci sono anche le prese USB-C sempre più in voga tra i device di ultima generazione. Lo spazio a bordo è ampio per 4 persone, ed il bagagliaio ha 370 litri, una volumetria non esagerata, ed in linea con l’aspetto “sportiveggiante” dell’auto

Guida fluida e consumi da citycar

Una volta in marcia, la Mercedes Classe A 180d rende subito l’idea delle sue potenzialità, sfoggiando un assetto solido, ma tarato nella maniera idonea a smorzare le asperità ed un’erogazione fluida, che favorisce il comfort e le lunghe percorrenze, anche per via di un’insonorizzazione riuscita. Il 2.0 turbodiesel Mercedes da 116 CV si distende bene attraverso il cambio automatico ad 8 rapporti, e con 280 Nm di coppia la prontezza di risposta, all’occorrenza, non manca. Ottimi i consumi, visto che nell’extraurbano si riescono a percorrere quasi 26 km con un litro di gasolio, e che, in ogni caso, i 20 km/l sono una certezza anche viaggiando con un piede poco attento al risparmio di carburante. Insomma, il diesel è ancora una valida risposta per chi percorre tanta strada, e questo 2 litri sulla Classe A fa decisamente una bella figura.

Prezzo: si parte da poco più di 35.000 euro

Scegliendo l’allestimento Sport, come quello dell’auto del test, il prezzo, di base, è superiore ai 35.000 euro, ma integrando la dotazione è facile avvicinarsi ai 40.000 euro.