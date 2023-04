Audi Q3: il segreto del suo successo

L’Audi Q3 è sulla breccia dal 2018 ma continua ad essere protagonista tra i SUV venduti in Italia.

L’Audi Q3 è il modello del brand più venduto in Italia, e ci sono diversi motivi che ne decretano il successo. Scopriamoli nell’analisi di una vettura diventata un punto di riferimento nella categoria.

Audi Q3: l’estetica piace a tutti

Che sia in versione standard o Sportback, l’Audi Q3 piace a tutti. Ampia calandra, passaruota muscolosi, e poi, nella variante Sportback, i montanti posteriori più inclinati per un effetto coupé. Quest’ultima sfoggia, di serie, i cerchi da 18 pollici. Inoltre, con i pacchetti che offrono i dettagli in nero lucido diventa ancora più dinamica.

Audi Q3: interno ben rifinito e dalle giuste dimensioni

L’abitacolo e il bagagliaio sono perfetti per 4 persone, l’Audi Q3 ha le dimensioni giuste per il mercato italiano. Infatti, è lunga 4,5 metri, e sfoggia un bagagliaio di 530 litri. La variante ibrida plug-in perde 150 litri ma è un dazio da pagare alla possibilità di viaggiare nella sola modalità elettrica. La plancia è ben organizzata, si sviluppa su 2 livelli, e presenta la strumentazione digitale da 12,3 pollici ed il display per il sistema multimediale da 10,1 pollici. Sempre di grande livello finiture ed assemblaggi.

Tante motorizzazioni per ogni esigenza

A livello di motori, l’Audi Q3 può offrire sia le unità a benzina sovralimentate 1.5 e 2.0 che vanno da 150 a 245 CV di potenza, sia i propulsori diesel da 150 e 200 CV, che il potentissimo 2.5 turbo da 400 CV della RS Q3. Ma il più furbo è senz’altro il cuore della versione plug-in hybrid da 245 CV che consente di percorrere quasi 50 km in elettrico grazie ad una batteria da 13 kWh che si ricarica in meno di 5 ore.

Il comparto elettrico lavora con un piccolo e potente 1.4 TFSI e le prestazioni non mancano, visto che bastano 7,3 secondi per toccare i 100 km/h. L’aspetto interessante è che il sistema ibrido funziona bene, e così anche a batteria praticamente a fine carica, i 20 km/l non rappresentano una chimera.

Prezzi: si parte da 37.250 euro

L’Audi Q3 ha un costo di partenza di 37.250 euro, mentre la variante ibrida plug-in del SUV dei Quattro Anelli ha un prezzo d’attacco di 49.600 euro, incentivi e promozioni escluse. Al vertice della gamma c’è la RS Q3 Sportback che viene 76.500 euro.