Audi logo 2022: come cambia la grafica dei quattro anelli

eAnche l’occhio vuole la sua parte, così Audi ha deciso di dare una rinfrescata alla sua immagine passando dal rinnovamento del suo logo, i quattro anelli. La prima vettura a beneficiare del moderno stemma è stata la recente Audi Q8 e-tron, sulla quale un occhio disattento potrebbe non aver notato un logo che possiede si sempre il solito sviluppo geometrico visto anche in passato, ma adesso esaltato nel suo design bidimensionale più moderno e curato a livello grafico.

Un progetto che viene da lontano

I designer hanno raccontato che gli anelli bidimensionali sono nati nel 2016, come frutto di un passaggio inevitabile verso la digitalizzazione e nel 2019 per la prima volta sono stati introdotti su una delle loro auto. Al principio di questo cambiamento c’è il target di estendere l’identità aziendale dal digitale ai veicoli, con un processo di standardizzazione.

Com’è il nuovo logo

Il logo che ha debuttato sulla Q8 e-tron è formato da tre elementi e non ha cromature, ed è in bianco e nero a contrasto. Gli anelli bianchi sono inseriti in un corpo in vetro nero, per avere un effetto di maggiore luminosità. Il sottile bordo nero intorno agli anelli aumenta l’identità della Casa, che si sposerà in un connubio perfetto con il colore della tinta della carrozzeria. I quattro anelli con il nuovo layout e le scelte grafiche di nuova fattura guadagnano un look che, secondo la casa di Ingolstadt, va a migliorare la sensazione di oggetto di prestigio al cospetto di chi l’auto la osserva. Infine, la luminosità degli anelli in bianco e nero rendono inconfondibile l’identità del brand l’indole e la filosofia del marchio.

L’Audi Type

Le novità non si fermano al logo dei quattro anelli, infatti i prossimi modelli avranno anche un inedito lettering noto come “Audi Type”, che si caratterizza per una grafica netta e pulita, molto razionale. Il nome del modello sarà posizionato sul montante B dell’auto.