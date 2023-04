Jeep Compass e-Hybrid: l’ibrido quotidiano

Tra le Jeep Compass la e-Hybrid è quella che evita lo stress della spina e consente un utilizzo dell’elettrificazione più a portata di neofita. Scopriamo perché può essere la soluzione giusta anche per chi non è avvezzo al concetto di ibridizzazione di massa.

Jeep Compass e-Hybrid: guida di stampo classico

La guida della Jeep Compass e-Hybrid non risente della tecnologia che c’è sottopelle. Infatti, si può usare tranquillamente come un’auto convenzionale, anche se viaggiando con un minimo di concentrazione si riducono, e non poco, i consumi. I 16 km/l sono sempre a portata di piede, ma, volendo si può fare tranquillamente molta più strada, soprattutto nei tratti extraurbani.

La base meccanica è la stessa dell’Alfa Romeo Tonale, ma la Compass è più morbida, più fluida, con meno frenesia di divorare le curve. In compenso è sicura, stabile, ed offre un valido assorbimento delle sconnessioni: proprio quello che ci vuole per la guida quotidiana.

Jeep e-Compass: tanta tecnologia sottopelle

La power unit della Jeep Compass e-Hybrid presenta il noto 1.4 turbo benzina accoppiato ad un sistema ibrido a 48V che offre 20 CV quando serve: nello spunto e quando si ricerca la massima prestazione. In tutto eroga 130 CV, come la versione d’accesso della Tonale Mild Hybrid, ma con 240 Nm di coppia si muove agevolmente. Il cambio è a doppia frizione a 7 rapporti e presenta il motore elettrico all’interno, mentre il motogeneratore prende il posto del motorino d’avviamento. Anche se è mild hybrid può partire in elettrico, in base a quanta carica è stata recuperata in accelerazione ed in frenata.

Aspetto moderno e interno aggiornato

Nel tempo, la Jeep Compass è maturata, per cui la linea è sempre stata equilibrata, ma adesso l’interno è al passo con i tempi, come dimostra la strumentazione digitale e lo schermo sulla plancia compatibile con lo smartphone. Lo spazio non manca, il bagaglio è di 424 litri, e si respira il tipico carattere del brand anche se non siamo al cospetto di un SUV votato all’avventura. La versione che abbiamo guidato, la S, con quell’impronta sportiva, ne esalta il carattere.

Prezzo a partire da 37.500 euro

Il prezzo della Compass e-Hybrid parte dai 37.500 euro della versione Longitude, mentre la S ha un costo di 44.750 euro.