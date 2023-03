Jeep all’Easter Safari 2023 con 7 prototipi

Come ogni anno l’Easter Safari di Jeep è un evento imperdibile per chi ama i fuoristrada americani. Si possono scoprire stravaganze, colpi di genio e novità assolute del mondo offroad. Anche quest’anno, nell’edizione 2023 nella splendida cornice del deserto di Moab in Utah, non mancano le sorprese, anzi, ci sono sette veicoli griffati Jeep tutti da scoprire. Tutti questi prototipi sono funzionanti, marcianti e pronti a ogni avventura.

I pazzi prototipi di Jeep

Come dicevamo sono sette i modelli di Jeep presentati durante questa kermesse. Di seguito li elenchiamo: