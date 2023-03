Audi Indentity Black: Q3 e Q5 diventano più ricche

L’Audi Q3 dimostra che il proverbio “squadra che vince non si cambia”, funziona fino ad un certo punto, perché il SUV di Ingostadt si evolve, insieme al modello di segmento superiore, la Q5, grazie all’allestimento Identity Black, con prezzi a partire da 47.000 euro.

Audi Q3 e Q5 puntano sul look

Per continuare a far breccia nel cuore degli italiani, che l’hanno scelto così tante volte da farlo diventare il SUV Audi più apprezzato nel bel paese, Q3 arricchisce la gamma con le varianti Identity Black. Lo stesso avviene per la Q5, che è l’Audi più venduta in ambito globale. L’Identity Black è un allestimento che spicca per il pacchetto lucido nero plus, che annovera la finitura total black per gli inserti sui paraurti, del single frame e della griglia frontale, e per le cornici dei cristalli laterali. Anche le barre del tetto, ed il logo Audi sono in total black, così come la sigla del modello.

L’estetica delle Audi Q3 e Q5 Identity Black viene rafforzata ulteriormente dalle calotte dei retrovisori in nero, dai proiettori a LED Audi Matrix. Non mancano dei cerchi in lega Audi Sport da 20 pollici a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi per la Q3. Questo sono da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio per la Q5. Gli interni, invece, sfoggiano il cielo nero e le finiture con inserti in lacca lucida nera che impreziosiscono plancia, pannelli delle portiere, e console centrale.

Audi Q3 ibrida plug-in: ideale per la città e non solo

Considerata la location della città di Roma, per la prova della gamma Audi Identity Black, la Q3 Tfsi-e si è rivelata la compagna di viaggio ideale. Merito della una power unit ibrida plug-in da 245 Cv e 400 Nm di coppia derivante dall’accoppiamento tra il motore 1.4 turbo da 150 Cv e 250 Nm, ed il propulsore elettrico da 116 CV e 330 Nm di coppia. Infatti, utilizzando tutti i 13 kWh della batteria, abbiamo potuto viaggiare in elettrico per circa 50 km.

Una volta terminata la carica è possibile comunque contare su consumi da utilitaria, visto che i 20 km/l sono quasi sempre a portata di piede. In questo modo, nei viaggi sparisce l’ansia da ricarica. Questa avviene nel tempo di 5 ore da una presa domestica, per cui è sufficiente metterla in carica ogni sera per potersi muovere ogni giorno in città ad impatto zero.

Anche motori benzina e turbodiesel per le Identity Black

Per chi non è alla ricerca di un’auto elettrificata, sia l’Audi Q3 che la Q5 Identity Black offrono motorizzazioni benzina e turbodiesel, con un ventaglio di potenze che va da 163 CV a 400 CV. Inoltre, la trazione, a seconda del modello, può essere anteriore o integrale.