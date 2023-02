Hyundai i20 N: la piccola bomba stupisce ancora

La Hyundai i20 N è una delle novità più interessanti degli ultimi anni per chi ama la bella guida. E’ una piccola bomba in piena regola, ed ha tutte le carte in regola per conquistare quella fetta di mercato che vuole look e prestazioni spendendo il giusto, poco meno di 30.000 euro.

Hyundai i20 N: quel look anni ’80 non passa inosservato

Uno degli aspetti che contraddistingue la Hyundai i20 N è il look che ricorda quello delle sportive anni ’80. Ovviamente, è stato evoluto in base alle necessità attuali. Però è evidente che non è una i20 convenzionale e nemmeno una variante “sportiveggiante” delle sorelle con meno cavalli sotto il cofano. Nell’azzurro tipico delle Hyundai più sportive, con gli elementi aerodinamici impreziositi di accenti rossi, lascia il segno.

E poi lo spoiler sul tetto, il grande scarico, il diffusore e i loghi N, insieme ai cerchi da 18 pollici con spalla bassa, portano ad esaminarla con lo sguardo. Il bicolore l’arricchisce ulteriormente, ma in generale è una delle proposte più caratterizzate nella categoria. Richiama le mitiche Uno Turbo i.e. prima serie, o la Renault 5 GT Turbo, quelle piccole tutto pepe che si facevano guidare ma anche guardare.

Sottopelle ha tutto quello che serve per andare forte

La Hyundai i20 N però non è solo intrigante allo sguardo, ma vanta un corredo tecnico di prim’ordine. Infatti, sfoggia un 4 cilindri 1.6 turbo benzina da 204 CV, una scelta che si allontana dal 1.5 turbo 3 cilindri della Ford Fiesta ST, e dal 2.0 sovralimentato della Polo GTI. Poi c’è un telaio rinforzato in 12 punti, rispetto alla i20 da cui deriva, sono arrivate nuove molle, nuovi ammortizzatori, una nuova barra stabilizzatrice, ed il camber è stato incrementato.

All’elenco si aggiungono anche i freni maggiorati e, dulcis in fundo, un differenziale anteriore autobloccante meccanico. Se a queste caratteristiche abbiniamo un peso di 1.250 kg, ecco che si capisce già sulla carta quanto possa essere efficace.

Tra le curve diverte, ma sa essere comoda nel quotidiano

La Hyundai i20 N con le sue dimensioni compatte, di circa 4 metri, offre un’agilità in città sconosciuta alle vetture di segmento C, e, l’assetto nel quotidiano è anche comodo. Volendo, rimanendo leggeri sul gas, i consumi possono arrivare anche ai 18 km/l nell’extraurbano. Per cui, si può guidare tutti i giorni, ma se la pista chiama, lei è in grado di rispondere.

Con l’assetto ben bilanciato ma agile, ed un cambio a 6 marce manuale, consente di divertirsi come poche. Di riscoprire quella guida vecchia maniera che tanto piace ai più sportivi. I freni con dischi da 320 mm sono una garanzia e, togliendo i controlli, non disdegna dei sovrasterzi in rilascio quando si entra in curva caricando lo sterzo per enfatizzare i trasferimenti di carico. Bella la grafica cangiante che in modalità sportiva rende bene il carattere dell’auto.