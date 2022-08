Ford Fiesta ST: tutti i segreti della piccola bomba

La Ford Fiesta ST è una delle piccole bombe che si contendono la particolare nicchia di mercato delle sportive di segmento B. Nel tempo, avversarie storiche come la Peugeot 208 GTI e la Renault Clio R.S. sono scomparse, e ne sono arrivate di nuove quali la Hyundai i20 N, ma l’utilitaria al testosterone dell’Ovale Blu si è rinnovata per essere sempre irresistibile. Scopriamo insieme i suoi segreti.

Ford Fiesta ST: un motore piccolo che spinge alla grande

Il cuore della Ford Fiesta ST è estremamente performante, nonostante sia a 3 cilindri, è un 1.5 sovralimentato da ben 200 CV. Nella variante 2022 ha incrementato anche la coppia massima che è arrivata fino a 320 Nm. Numeri che portano ad altri numeri: quelli delle prestazioni. Sul piano delle performance, la piccola sportiva di Casa Ford non delude. Infatti, scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi e la velocità massima tocca, dove consentito, i 230 km/h. Se a queste cifre associamo un corpo vettura di circa 4 metri di lunghezza, con un peso contenuto, ecco che è comprensibile quanto possa essere reattiva al volante.

Cambio manuale e differenziale autobloccante meccanico per una guida primordiale

Tra gli ingredienti per guidare forte una trazione anteriore “cavallata” spiccano, nella Ford Fiesta ST, un assetto ad hoc, il differenziale autobloccante meccanico Quaife, offerto in opzione ma indispensabile, ed il cambio meccanico a 6 marce. Con la variante 2022 della piccola Ford arriva anche la modalità Track, da utilizzare solo in pista, che consente di escludere l’ESP. Questi elementi, uniti ai nuovi sedili anteriori sportivi, rendono l’esperienza al volante decisamente adrenalinica. Ma l’insieme funziona bene e consente di gestire un potenziale importante, come i suoi 200 CV di razza.

Quando si spinge regala soddisfazioni anche agli esperti.

Nel momento in cui si esplorano le sue potenzialità in curva, la Ford Fiesta ST non delude, anzi. É agile, immediata, e con il cambio manuale a 6 rapporti dalla giusta manovrabilità, è il guidatore a decidere, nel bene e nel male. Quando si accentua l’angolo di sterzo nelle curve più strette la ruota posteriore interna tende ad alzarsi, mentre in frenata il retrotreno si alleggerisce e non è difficile provocare un allargamento del posteriore. Tutto questo aiuta gli esperti e rende più responsabili i neofiti, che devono imparare a dare del tu alla Fiesta ST poco alla volta. Ovviamente, con i controlli inseriti la sua verve viene controllata, in sicurezza. In pista, escludendoli, il gioco diventa più impegnativo, ma molto più soddisfacente se si ha esperienza nella guida veloce. Il differenziale è fondamentale per scaricare a terra tutti i cavalli sull’asse anteriore e per gestire la coppia, ma qualche reazione sullo sterzo è da mettere in conto. Ad ogni modo, è una delle vetture più vive e coinvolgenti tra le sportive di piccola taglia, e se avete pregiudizi sul 3 cilindri ve li toglie all’istante.

Piccole modifiche per inquadrarla meglio dai retrovisori

Adesso c’è una nuova calandra, i fari sono full LED Matrix, ed è disponibile la colorazione Mean Green come sulla Puma ST. Tutti dettagli che ne consentono l’identificazione immediata dallo specchietto retrovisore. In modo da comprendere subito che non si tratta di una Fiesta normale, ma di una sportiva capace di mettere in difficoltà vetture sulla carta molto più cattive.