Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Hybrid 48 V iMT: tutti i segreti

La Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Hybrid 48 V iMT è un crossover furbo, visto che è di soli 2 cm più corto della Kona. Scopriamone insieme tutti i segreti che lo rendono competitivo sul mercato

Hyundai Bayon: linea compatta e stile originale

La Hyundai Bayon è lunga appena 418 cm e mescola bene le carte del design, visto che non difetta in personalità. Merito del frontale, in cui spiccano la griglia inferiore di generose dimensioni ed i gruppi ottici sdoppiati. Ma anche delle nervature che conferiscono carattere alla fiancata. Dietro, invece, sono i fari a boomerang ad essere protagonisti, insieme all’elemento catarifrangente che li unisce. E’ nata per rispondere ai gusti degli automobilisti europei, proprio come la i20 di nuova generazione. E come quest’ultima presenta tagli e spigoli che la rendono particolarmente originale.

Hyundai Bayon: all’interno tanto spazio per passeggeri e bagagli

La plancia della Hyundai Bayon rispecchia quella della i20, per cui, pur essendoci tanta plastica rigida, si ritrova il trattamento che rende accattivanti la parte situata davanti al passeggero ed i pannelli porta. Due schermi sono destinati, rispettivamente, alla strumentazione digitale ed all’infotainment, e, chiaramente c’è il vano per la ricarica wireless dello smartphone. Quest’ultimo si connette rapidamente e propone le app più utilizzate sul display del sistema multimediale da 10,25 pollici. Il bagagliaio varia a seconda delle versioni; così, può passare dai 421 ai 311 litri in base alla motorizzazione prescelta. Chiaramente, la variante ibrida perde litri utili, ma presenta una soglia di carico bassa. Inoltre, può sempre far affidamento sul pavimento regolabile su 2 livelli, e su un vano regolare. Pensata per 5, offre grande abitabilità a 4 persone, e garantisce una visibilità elevata al guidatore. Lo stesso gode di una posizione leggermente più alta rispetto alla i20.

Si adatta ad ogni contesto

Il 3 cilindri 1.0 sovralimentato con sistema mild hybrid a 48 volt della Hyundai Bayon risponde bene alle richieste inviate dal piede destro e scarica a terra i suoi 100 CV sulle ruote anteriori attraverso un cambio manuale a 6 rapporti che vanta una frizione collegata elettronicamente. Volendo, c’è anche una trasmissione automatica a 7 rapporti per chi utilizza spesso l’auto in città. A proposito della marcia urbana, la Bayon con le sue dimensioni contenute, la posizione di guida rialzata, e le ampie superfici vetrate, consente di districarsi senza particolari apprensioni nel traffico.

A livello di consumi siamo nell’ordine dei 17 km/l di media, mentre la sicurezza attiva, grazie a dei pacchetti specifici diventa particolarmente completa, avvalendosi anche del parcheggio automatico. Per avere il cruise control adattivo però bisogna propendere per il cambio automatico. Il comfort è di buon livello, con il 3 cilindri che si fa sentire solamente nelle accelerazioni più intense anche con qualche vibrazione. Apprezzabile la doppietta automatica in scalata con il cambio manuale in modalità Sport, ma il rollio in curva consiglia le voci Comfort ed Eco, più adatte al carattere dell’auto.

Prezzo: da 19.750 euro

Con la motorizzazione 1.2 aspirata a 4 cilindri il crossover della Casa coreana ha un prezzo d’accesso di 19.750 euro, mentre la variante a GPL, sempre con la stessa unità, presenta un listino che parte da 20.000 euro. Con la motorizzazione ibrida leggera il crossover coreano ha un costo base di 22.000 euro ed arriva sfiorare i 26.000 euro nell’allestimento XClass abbinato al cambio automatico.