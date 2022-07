Hyundai i20 N Line 1.0 T-GDI: sportiva democratica

La Hyundai i20 N Line è un esempio di quanto sia cambiato il Brand coreano negli ultimi anni. Frutto del centro stile in Germania, ha una linea che rispecchia i gusti europei e con i toni sportivi strizza l’occhio agli automobilisti più esigenti. Scopriamo cosa cambia tra la N Line e le sue sorelle convenzionali.

Hyundai i20 N Line: look da vera sportiva

L’aspetto della Hyundai i20 N Line è di quelli tosti, grazie ad un look che non passa inosservato. La cura estetica è evidente e ben riuscita. La calandra nera con il logo N Line ben si combina con gli elementi aerodinamici nella parte bassa della vettura. Così, se davanti c’è uno splitter, la fiancata presenta una sorta di minigonne, e dietro troviamo una grembiolatura che incorpora il doppio scarico cromato.

Il bicolore della carrozzeria la rende più filante, mentre i cerchi sportivi da 17 pollici vanno rendere più cattiva la fiancata. Non manca lo spoiler che avvolte il lunotto e c’è anche un paraurti posteriore con feritoie di stampo racing.

Hyundai i20 N Line: tocchi di rosso nell’abitacolo

L’interno riprende le forme piuttosto evolute della i20 che conoscevamo, ma la Hyundai i20 N Line le rende più originali con dei tocchi di rosso. Questi si estendono sulle bocchette d’areazione, nella lavorazione della parte interna dei sedili, sui pannelli porta e nelle cuciture che vanno ad interessare varie zone dell’abitacolo.

Il rosso come filo conduttore di una sportività presente e ribadita dal volante sportivo con il logo N e dal pomello del cambio specifico. Non mancano la pedaliera in metallo ed una strumentazione digitale che, in modalità Sport, si tinge di rosso, anche se bisogna ammettere che questo particolare è presente anche sulle i20 “normali”.

La guida è brillante e l’assetto fa la differenza

L’assetto solido, la presa delle ruote da 17 pollici sull’asfalto, ed il sound accentuato in modalità Sport del 3 cilindri da 1 litro sovralimentato, rendono la Hyundai i20 N Line coinvolgente. Forse in alcuni casi un filo rigida, ma assolutamente sicura nel mantenere le traiettorie. Il telaio è in grado di sostenere ben altre potenze, visto che in gamma c’è la i20 N da 200 CV, e questo si riflette favorevolmente sulla N Line. Buona la manovrabilità del cambio manuale a 6 rapporti. Su una vettura sportiveggiante il comando manuale fa sempre comodo, ma questo è speciale perché ha una frizione elettroattuata.

In pratica, non c’è un collegamento meccanico con il pedale. I 120 CV sulla i20 N Line fanno bella figura e le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi, e di toccare una velocità massima, dove consentito, di circa 190 km/h. Insomma, un valido compromesso tra prestazioni e consumi, visto che, stando attenti, i 18 km/l sono a portata di piede. Merito anche del sistema mild hybrid a 48 Volt, ormai sempre più diffuso.

Prezzo da 22.700 euro

La variante dall’accento sportivo della i20, la Hyundai i20 N Line, con il 1.0 T-GDI da 120 CV ha un costo di partenza di 22.700 euro. La versione con la trasmissione automatica a doppia frizione sale a 23.900 euro. Un prezzo interessante considerando i contenuti e le qualità stradali dell’auto del brand coreano. Di sicuro un modo di rendere la sportività democratica per chi non vuole cimentarsi con la cavalleria extra ed i costi di gestione superiori della i20 N.