Hyundai Ioniq 6: nuova elettrica in arrivo nel 2023

Hyundai ha rivelato al mondo in design affascinante e conturbante della sua nuova creatura elettrica, la Hyundai Ioniq 6. Ispirata al concept Prophecy EV, questo modello – che uscirà nel 2023 – è caratterizzato da linee pulite e semplici, nonché da una forma aerodinamica pura che i designer Hyundai descrivono come Efficienza Emotiva. Infine, il tema del design generale di Ethical Uniqueness riflette l’impegno incentrato sul cliente di Hyundai per l’efficienza energetica e la responsabilità ambientale.

Un’auto a misura d’uomo

La Hyundai Ioniq 6 è stata pensata per essere cucita intorno alla figura dell’essere umano, con lo spazio interno che segue alla lettera la forma esterna, per un connubio perfetto. Sono stati compiuti enormi sforzi per massimizzare e ottimizzare l’abitacolo, allungandolo nella parte anteriore e posteriore, ottenendo una silhouette aerodinamica unica e interni spaziosi.

Hyundai Ioniq 6: trionfo aerodinamico

La nuova vettura sudcoreana ha un coefficiente di resistenza aerodinamica molto basso, di appena 0,21 cx, merito del muso basso, delle appendici aerodinamiche attive nella parte anteriore, dei riduttori di spazio tra le ruote e degli specchietti laterali digitali sottili (che sono un optional). Ulteriore aiuto all’invidiabile attitudine aerodinamica della Ioniq 6 è lo spoiler ellittico decisamente futuristico. Anche sotto l’auto, lo sforzo per ottenere una migliore aerodinamica è evidente nella copertura totale del sottoscocca, nei deflettori ottimizzati e nel ridotto spazio tra i passaruota.

Abitacolo confortevole

L’interno è ricco di caratteristiche che eccellono nel confort e di materiali sostenibili per facilitare un’esperienza di mobilità e uno stile di vita ecologicamente sostenibile. L’Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group ha consentito ai progettisti di allungare l’abitacolo per creare più spazio per le gambe e e far sentire i passeggeri a proprio agio. La piattaforma regala anche un pavimento completamente piatto, donando una sensazione di maggiore spazio. Il cruscotto modulare integra un display per l’infotainment full-touch da 12 pollici e un cluster digitale da 12 pollici. Una console centrale a ponte offre un comodo e generoso spazio di stivaggio nell’abitacolo.