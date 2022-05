Alfa Romeo Tonale: le impressioni di guida

Tutti ne parlano, tutti l’aspettano: è la nuova Alfa Romeo Tonale. L’uscita dei primi esemplari di serie dall’impianto di Pomigliano sarebbe prevista, il condizionale è d’obbligo, a fine giugno. Infatti, le vetture in questione dovranno prima superare l’esame qualità imposto dall’AD Jean-Philippe Imparato, a testimonianza che ne è passato di tempo da quando veniva realizzata nella stessa location l’Alfasud.

Fino ad oggi si poteva ordinare l’Edizione Speciale proposta per il lancio, con l’unità mild hybrid benzina da 130 CV, al costo di 39.000 euro o tramite un finanziamento con 36 rate da 299 euro, a fronte di un anticipo di 11.560 euro, e poi pensare ad un eventuale riscatto al termine del periodo indicato. Adesso, oltre alla possibilità di scegliere l’Edizione Speciale da 160 CV, proposta a 41.000 euro, è stato ufficializzato il listino con tutte le varianti, che ha un’offerta base di 35.500 euro fino ad arrivare a 44.800 euro.

Attualmente, in gamma ci sono solamente le due mild hybrid benzina, rispettivamente, da 130 e 160 CV, più avanti arriveranno la turbodiesel da 130 CV, ed una plug-in con trazione integrale da 275 CV, abbiamo avuto modo di guidare la variante più spinta tra le ibride leggere a benzina: quella da 160 CV.

Un’Alfa al passo con i tempi

Inutile procrastinare, parliamo subito delle impressioni di guida, perché diciamoci la verità, su un’Alfa Romeo è questo l’aspetto che interessa in maniera principale. Ovviamente è importante anche tutto il resto, e tutto il resto c’è. L’infotainment è moderno ed efficace, si aggiorna da solo, e dialoga con lo smartphone che trova spazio su un ampio alloggiamento con ricarica ad induzione. I fari a LED Matrix, tanto discussi per la loro assenza sulla Giulia, sono lì a guardarti fisso negli occhi, mentre gli ADAS di ultima generazione non mancano. Il cruise control adattivo, volendo, si adatta anche ai limiti di velocità, e mantiene la vettura al centro della carreggiata; inoltre, l’auto riconosce i segnali stradali,

Tante modifiche sotto pelle

Per assistere al meglio il guidatore sfoggia delle sospensioni McPherson riviste con angolo di King-pin specifico, boccole più rigide, cuscinetti di terza generazione e supporti sia l’avantreno che il retrotreno, entrambi interessati anche da un allargamento di carreggiata. Quindi il pianale da cui deriva, quello della Jeep Compass, è solo un lontano ricordo: l’Alfa Romeo Tonale è un’altra cosa, e per scoprirlo abbiamo dovuto valutare come si comporta tra le curve.

L’Alfa Romeo Tonale all’esame dinamico

Partiamo subito con una rassicurazione: il C-SUV Alfa non delude le aspettative, è incisivo, reattivo, rapido nell’azione, e palesemente facile da gestire. Merito del Torque Vectoring che annulla il sottosterzo, di un retrotreno che asseconda l’avantreno senza reazioni sgradite. Inoltre, per quanto rigida con i cerchi da 20 pollici, mantiene un filo di rollio in ingresso curva che aiuta nell’inserimento grazie agli ammortizzatori con sistema FSD che adeguano il lavoro delle sospensioni alla situazione dinamica.

I freni stupiscono per la loro risposta al pedale, forse sin troppo pronta per il genere di auto, e il cambio a doppia frizione a 7 rapporti aiuta a distendere il 1.6 mild hybrid da 160 CV. Lo sterzo nella fase iniziale della sua azione appare più leggero di quanto ci saremmo aspettati, soprattutto intorno al punto zero. Il compromesso rende agevole la vita in città, ma tra le curve bisogna arrivare ad un certo angolo di sterzata prima di sentire la giusta consistenza. Dopo qualche chilometro ci si abitua e si prendono le misure a questo comportamento, anche se sulle prime si desidera maggiore reattività ai piccoli angoli. Chiaramente, stiamo parlando di un esemplare di preserie, per cui siamo sicuri che con i collaudi finali la taratura del comando verrà ottimizzata.

L’Alfa Romeo Tonale ha un cuore ibrido e potente

Per assicurare prestazioni degne di una vera Alfa, come uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 8,8 secondi, ed una velocità massima di 210 km/h, a fronte di consumi dichiarati di circa 6l/100 km, gli uomini del Biscione hanno dotato l’Alfa Romeo Tonale mild hybrid più potente di una batteria del sistema ibrido più generosa di quella generalmente scelta con questa soluzione tecnica, forte di una capacità di 0,8 kWh.

Inoltre, sono presenti una nuova camera di combustione, il doppio variatore di fase, un rapporto di compressione elevato, nello specifico 12,5:1, l’iniezione diretta da 350 bar, e la turbina a geometria variabile, che aiuta ad ottenere una coppia massima di 240 Nm a 1.500 giri e mantiene il picco di coppia lungo tutto l’arco di erogazione.

Tanti accorgimenti che sottolineano l’impegno profuso nella realizzazione dell’Alfa Romeo Tonale, che ospita il motore elettrico da 15 kW all’interno della trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti, in modo da garantire supporto all’unità termica nei regimi d’erogazione più impegnativi, e da consentire, quando la batteria ha una carica sufficiente, delle ripartenze in elettrico.

Con i suoi 160 CV questo motore è quello che la Casa del Biscione ha scelto per il battesimo della strada, e non è un caso visto che ha le carte in regola per accontentare una vasta schiera di automobilisti.

Valore residuo garantito dagli NFT

Per fare in modo che l’Alfa Romeo Tonale mantenga alto il suo valore sul mercato dell’usato è stata studiata una soluzione interessante: quella di sfruttare la tecnologia NFT (non fungible token) per dar vita ad una carta d’identità dell’auto con tutti gli interventi di manutenzione effettuati nel corso della sua vita. In questo modo si ha la certezza del chilometraggio percorso, e vengono annotati tutti gli interventi: dal semplice tagliando ad eventuali sostituzioni di componenti nel motore o nella carrozzeria.

Il listino parte da 35.500 euro

In occasione della presentazione alla stampa è stato reso noto anche il listino di tutte le versioni, che rispondono ai nomi di Super, Sprinti, Ti e Veloce. Per il momento, ci sono solamente le due motorizzazioni benzina mild hybrid, come sulla Edizione Speciale della Tonale, ed il prezzo di partenza è di 35.500 per la Super con propulsore da 130 CV, fino ad arrivare ai 44.800 euro della Veloce da 160 CV. La variante Sprint con navigatore, caricatore wireless, cruise control adattivo, comandi vocali e sensori anteriori e posteriori, rappresenta l’allestimento più equilibrato possibile, ed è proposto con l’unità da 130 CV al costo di 38.000 euro. Ma, fino a quando sarà in gamma, l’Edizione Speciale offre un vantaggio cliente a cui è difficile resistere.