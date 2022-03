Citroen C5 X: le prime impressioni di guida dell’ammiraglia

La nuova Citroen C5 X è stata presentata a Barcellona dove abbiamo svolto il primo test-drive

Un gradito ritorno: quello di Citroen nel segmento D, dove ha scritto la storia con auto del calibro di DS, Cx ed Xm. Adesso, la nuova ammiraglia si chiama C5 X e si adatta ai nostri tempi con la tecnologia richiamando, nel contempo, le illustri antenate per originalità stilistica e comfort.

Una X che dice tanto

Quella X nel nome indica che la C5 X mixa abilmente i concetti di berlina, wagon e SUV in una singola vettura. Lo sottolineano le dimensioni quali la lunghezza di 4,81 m, il passo di 2,78 m, ed un’altezza da terra tipica delle vetture a ruote alte. Il richiamo alle Citroen degli ultimi tempi come la C4 di ultima generazione avviene tramite le firme luminose, mentre la vista posteriore, con i montanti inclinati ed il grande spoiler, è la più originale. Niente paura però, la capacità di carico è ottima e abbondante: 545 litri!

Tecnologicamente avanzata

Una volta a bordo, il guidatore viene assistito in ogni modo: mediante l’head-up display che proietta immagini sul parabrezza ed ha un’ampiezza comparabile a quella di uno schermo da 21 pollici; con gli ausili alla guida di ultima generazione, compreso il sistema che rileva la presenza di oggetti e veicoli negli angoli morti in fase di retromarcia; e tramite un profilo personalizzato per l’infotainment forte dei comandi vocali. Lo schermo del sistema multimediale da 12 pollici riproduce anche le app più utilizzate sullo smartphone al quale si collega in wireless.

Parola d’ordine comfort

L’aspetto che abbiamo apprezzato di più nella prima presa di contatto, nelle strade vicino Barcellona, è senza dubbio il comfort. Infatti, per coccolare conducente e passeggeri, la C5 X sfrutta i sedili Advanced Comfort, disponibili anche con funzione massaggio, e con un’imbottitura ad alta densità ed una schiuma strutturata di 15 mm. Le asperità vengono cancellate dagli ammortizzatori progressivi idraulici che lavorano in sinergia con le sospensioni attive, per cui si veleggia sull’asfalto nel massimo silenzio grazie ai doppi vetri.

Nel primo test abbiamo guidato gli estremi della gamma

Per la prima prova della nuova ammiraglia Citroen ci siamo concentrati sulle motorizzazioni, rispettivamente, alla base ed al vertice della gamma. Quindi, la 1.2 da 130 CV, meno dotata nello spunto ma agile e progressiva nell’erogazione al punto da non far rimpiangere il 1.6 da 180 CV, e la ibrida plug-in con una batteria da 12,4 kWh ed una potenza di 225 CV, per un’autonomia di 50 Km in elettrico. Quest’ultima sfrutta 4 modalità di guida per adeguarsi alla situazione dinamica, ed impiega circa 1 ora e 40 minuti a 7,4 kW per completare la ricarica del pacco batterie. Volendo, c’è anche il 1.6 PureTech, puramente termico, da 180 CV, per chi non si accontenta di 130 CV ma non vuole rivolgersi ad una power-unit elettrificata.

Il listino parte da 33.250 euro

Con 3 allestimenti disponibili: Feel Pack, Shine e Shine Pack, la Citroen C5 X ha prezzi che partono da 33.250 euro per le motorizzazioni termiche, e da 45.250 euro per la ibrida plug-in. A livello di dotazione, la variante Feel Pack offre accessori di serie quali le sospensioni Advanced Comfort, il climatizzatore automatico bizona, i sensori anteriori e posteriori, i sedili Advanced Comfort, ed il Pack Safety. La versione Shine aggiunge l’head-up display, la ricarica wireless per lo smartphone, lo schermo del sistema multimediale da 12 pollici, gli interni in pelle ed il volante riscaldabile. La più ricca Shine Pack guadagna il portellone ad apertura automatica hands-free, i vetri stratificati, ed i sedili anteriori regolabili elettricamente. Per vederla in concessionaria bisognerà attendere il mese di maggio, ma intanto potete dare un’occhiata alla nostra gallery.

