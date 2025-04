Un mese da dimenticare per Tesla nel mercato europeo delle auto elettriche. Marzo 2025 ha segnato un crollo delle vendite in alcuni dei mercati chiave del continente, evidenziando una crisi che il colosso americano dovrà affrontare con urgenza. La Danimarca, uno dei leader nella mobilità elettrica, ha registrato un calo drammatico del 65,6%, con sole 593 immatricolazioni. In Francia, la situazione non è meno allarmante: il primo trimestre ha chiuso con un calo del 41%, nonostante una crescita complessiva del settore elettrico nel Paese. Anche il Portogallo ha visto un decremento del 26%, in netto contrasto con un aumento del 29% nel mercato locale delle auto a batteria.

Non tutto è perduto

Tuttavia, non tutto è perduto per il brand di Elon Musk. I segnali positivi arrivano dall’Europa meridionale. In Spagna, le vendite hanno registrato un incremento del 34% nel mese di marzo, mentre l’Italia ha mostrato un balzo del 51%, limitando le perdite trimestrali a un modesto -6,7%. Questi risultati offrono un barlume di speranza in un contesto di crescente competizione nel mercato auto Europa.

Le cause di questa crisi sembrano essere molteplici. Le scelte politiche del CEO Elon Musk, incluse le sue posizioni controverse a favore di Donald Trump, potrebbero aver alienato una parte significativa della clientela europea, notoriamente attenta alle tematiche ambientali. Inoltre, gli episodi di vandalismo contro veicoli e concessionari Tesla, registrati sia in Europa che negli Stati Uniti, hanno contribuito a peggiorare la situazione.

Timido risveglio in Italia e Spagna

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il marchio americano. Con un settore sempre più competitivo, sarà essenziale capitalizzare sui segnali positivi provenienti da mercati come l’Italia e la Spagna per contrastare la crisi Tesla e ripristinare la fiducia degli utenti verso i suoi prodotti innovativi. Il futuro delle vendite di auto elettriche in Europa dipenderà dalla capacità dell’azienda di adattarsi a un panorama in continua evoluzione.