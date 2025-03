Tesla si trova in una posizione critica nel contesto della crescente guerra commerciale globale. Le politiche protezionistiche di Donald Trump, nonostante il suo supporto verbale all’azienda, hanno imposto dazi che stanno creando ostacoli significativi per il settore dei veicoli elettrici. Tesla ha espresso formalmente preoccupazioni, sottolineando come le ritorsioni internazionali stiano già intaccando le sue operazioni.

La complessità aumenta sui mercati internazionali. In Europa, Tesla affronta un calo delle vendite in diversi paesi, con un crollo delle immatricolazioni in Germania, mentre il Regno Unito rappresenta una rara eccezione positiva. Questo riflette la pressione di un mercato globale sempre più competitivo, dove produttori europei, cinesi e americani si contendono la leadership, affrontando anche le sfide normative imposte dal Green Deal.

L’Unione Europea e il Canada hanno reagito ai dazi americani con contromisure che stanno alimentando una volatilità senza precedenti a Wall Street, influenzando l’economia globale. Tuttavia, un segnale di apertura arriva dalla Commissione Europea, che ha posticipato alcune sanzioni sulle emissioni di CO2, aprendo alla possibilità di integrare tecnologie alternative come l’idrogeno.

Per Tesla, il futuro dipende dalla capacità di adattarsi e innovare. In un settore in rapida evoluzione, caratterizzato da tensioni economiche e geopolitiche, l’azienda dovrà bilanciare strategie globali per mantenere la propria posizione di leadership. L’abilità di navigare tra le sfide normative e le pressioni competitive sarà determinante per il successo a lungo termine.