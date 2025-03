“Il nostro nemico comune è l’auto con motore a combustione interna”. Con questa dichiarazione incisiva, Stella Li, vicepresidente di BYD, annuncia una possibile alleanza storica con Tesla, un passo che potrebbe ridefinire il futuro delle auto elettriche a livello globale.

BYD tende la mano a Tesla

Il panorama del mercato automobilistico sta vivendo un momento cruciale: i due leader mondiali dell’elettrico, un tempo acerrimi rivali, stanno considerando una collaborazione per accelerare la transizione energetica verso una mobilità più sostenibile. I dati del 2024 raccontano di una competizione serrata, con Tesla che mantiene un leggero vantaggio: 1,79 milioni di unità vendute contro le 1,76 milioni di BYD.

Il focus strategico si sposta sul mercato europeo, dove BYD sta guadagnando terreno mentre Tesla registra un calo delle sue quote di mercato. Per consolidare la sua posizione, BYD ha messo in campo una strategia duplice: da un lato, il lancio di nuovi modelli ibridi plug-in, che beneficiano di agevolazioni sui dazi europei; dall’altro, la disponibilità a condividere tecnologie avanzate per l’elettrico e la guida autonoma.

Contro i dazi USA

Negli Stati Uniti, invece, il contesto è più complesso a causa dei rigidi dazi USA, che possono raggiungere il 100%. Per superare questo ostacolo, BYD sta valutando l’apertura di uno stabilimento in Messico, una mossa già adottata con successo da altri produttori asiatici.

Se questa alleanza si concretizzasse, rappresenterebbe un punto di svolta per l’intera industria automobilistica. La condivisione di know-how e tecnologie potrebbe accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative, rendendo i veicoli elettrici sempre più accessibili e competitivi rispetto alle auto tradizionali.