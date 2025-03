Tesla sta vivendo un momento di crisi nel mercato europeo, con un calo significativo delle immatricolazioni che ha colpito i principali Paesi del continente. In particolare, la situazione appare critica in Germania, dove le vendite sono crollate del 76% a febbraio 2025, scendendo a 1.429 unità rispetto alle oltre 6.000 dello stesso mese dell’anno precedente. Questo declino si inserisce in un trend negativo che si è intensificato dall’inizio del 2024.

Il panorama europeo non offre segnali più incoraggianti: le flessioni si attestano al -44% in Francia e al -45% in Norvegia, mentre Danimarca e Svezia registrano cali compresi tra il 34% e il 48%. Nemmeno i modelli storici del marchio sono stati risparmiati: la Model 3, nonostante non abbia subito modifiche significative nella gamma, ha subito un tracollo del 40% in Germania e del 60% in Francia, confermando che le difficoltà non derivano esclusivamente dal ciclo di vita dei prodotti.

Gli esperti individuano diverse cause alla base di questa crisi: la crescente competizione da parte dei produttori europei e asiatici, il cambiamento delle preferenze dei consumatori e possibili problemi legati all’immagine del brand. Inoltre, il quadro normativo sempre più stringente e la necessità di migliorare le infrastrutture di ricarica rappresentano ulteriori sfide per il colosso americano.

Unica nota positiva arriva dal Regno Unito, dove le vendite di Tesla hanno registrato un incremento del 7% nello stesso periodo. Tuttavia, questo risultato isolato non è sufficiente a bilanciare il calo generalizzato nel resto d’Europa. Anche la Model Y, che aveva ottenuto buoni risultati negli anni precedenti, non sembra più in grado di trainare le vendite come un tempo.

Il 2025 si preannuncia un anno decisivo per Tesla, chiamata a rispondere con efficacia a un mercato europeo sempre più competitivo e complesso. La capacità del marchio di adattarsi alle nuove dinamiche del settore sarà determinante per invertire la tendenza negativa e consolidare la sua posizione in uno dei mercati più strategici per l’industria delle auto elettriche.