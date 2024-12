Il reparto Ad Personam di Lamborghini è sinonimo di personalizzazione estrema, dedicato a trasformare i modelli del Toro in opere d’arte uniche per i clienti più esigenti. Questa filosofia raggiunge un nuovo apice con la Lamborghini Urus SE, un’edizione speciale che celebra la vivace città di Miami. Presentata in occasione dell’evento Art Basel, questa one-off rappresenta un trionfo di design e artigianato, concepita per rendere omaggio alla capitale della Florida.

Un capolavoro di colori e dettagli

La Lamborghini Urus SE si distingue per una livrea che combina accenti Blu Glauco con toni di grigio e nero, creando un effetto visivo inconfondibile. Lo splitter anteriore in Nero Noctis, impreziosito da dettagli in Blu Glauco, si integra armoniosamente con le calotte degli specchietti in Grigio Telesto. Il risultato è una combinazione cromatica che riflette l’energia e il carattere di Miami, una città famosa per il suo dinamismo e il suo stile unico.

Anche gli interni non sono da meno: i sedili rivestiti in pelle unicolore si sposano con battitacco personalizzati e una placchetta commemorativa in fibra di carbonio lucida che riporta la scritta “Miami”. Ogni dettaglio di questa Urus SE ha richiesto oltre 230 ore di lavoro aggiuntive, testimonianza dell’impegno e della maestria artigianale del team Lamborghini.

Una star del mercato

Nonostante i sette anni trascorsi dal lancio, la Lamborghini Urus continua a essere un successo mondiale. La versione plug-in hybrid da 800 CV, di cui la Urus SE è una celebrazione, è solo l’ultima evoluzione di un modello che ha ridefinito il concetto di SUV di lusso. La domanda per l’Urus rimane altissima, con la produzione già sold out fino al 2026.

Questo trend di successo non si limita alla Urus. Anche la nuova ammiraglia Lamborghini Revuelto, con il suo potente motore V12, registra tempi d’attesa di oltre due anni. Questi numeri riflettono la continua crescita del marchio Lamborghini, che ha venduto 8.411 unità tra gennaio e settembre 2024, segnando un incremento dell’8,6% rispetto al 2023.

Un’eccellenza italiana per il mondo

La Lamborghini Urus SE non è solo un omaggio a Miami, ma anche una celebrazione della capacità del marchio italiano di combinare performance, design e lusso in un prodotto esclusivo. Con ogni dettaglio attentamente studiato e realizzato, questa edizione speciale rappresenta un perfetto esempio della filosofia di Lamborghini: innovazione, artigianato e unicità.