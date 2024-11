Jiyue Robo X: la supercar elettrica da brivido a quattro motori

Jiyue, marchio innovativo di Geely, ha presentato una supercar elettrica straordinaria al Salone dell’Auto di Guangzhou: la Robo X, un concept car destinato a diventare realtà nel 2027. Dotata di quattro motori elettrici e tecnologia di guida autonoma di quarto livello, la Robo X promette di ridefinire il concetto di mobilità sportiva e tecnologica.

Innovazione tecnologica e design futuristico

Il marchio Jiyue, nato dalla joint venture tra Geely e Baidu, combina l’hardware avanzato del gigante automobilistico con l’intelligenza artificiale del leader IT cinese. Questa sinergia ha portato alla creazione di un pilota automatico capace di operare senza l’intervento umano, anche se le attuali normative in Cina ne limitano l’utilizzo al livello 2 SAE.

Il design della Robo X richiama le linee della Lotus Evija, altra supercar sotto il controllo di Geely. La carrozzeria in fibra di carbonio, lunga 4.650 mm, si distingue per proporzioni aerodinamiche e dettagli spettacolari come il condotto centrale sul tetto. Nonostante il peso contenuto di 1.850 kg, questa supercar garantisce prestazioni straordinarie.

Prestazioni da brivido

Grazie ai suoi quattro motori elettrici, la Robo X raggiunge i 100 km/h in appena 1,9 secondi. L’autonomia, calcolata secondo il ciclo CLTC, è di 650 km con una singola ricarica. Questo rende la Robo X una delle supercar elettriche più performanti mai progettate. Inoltre, il sistema di guida autonoma promette una gestione sicura ed efficace anche in pista, dove l’intelligenza artificiale garantirà prestazioni ottimali senza necessità di un pilota esperto.

Prenotazioni aperte

Nonostante il lancio previsto tra tre anni, la Robo X è già prenotabile tramite il sito ufficiale di Jiyue. Il costo della prenotazione è di 49.999 yuan (circa 6.830 euro), mentre il prezzo finale non è ancora stato rivelato. La Jiyue Robo X rappresenta il futuro delle supercar, combinando velocità, sostenibilità e tecnologia all’avanguardia. Resta da vedere se saprà mantenere le promesse rivoluzionarie nel 2027, ma l’attesa è già carica di aspettative.