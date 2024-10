Mercedes-AMG si prepara a inaugurare una nuova era con il lancio di una supercar elettrica rivoluzionaria, progettata per portare il marchio ad alte prestazioni nell’era dell’elettrificazione. Questo veicolo straordinario si ispira al concept Vision One-Eleven, un omaggio dal design rétro presentato l’anno scorso, e rappresenta il successore diretto della SLS Electric Drive del 2013, la prima vettura elettrica firmata AMG. Qui vi mostriamo un immagine render di come Autocar immagina la futura supercar della casa tedesca.

Mentre la SLS Electric Drive è stata prodotta in soli nove esemplari, la nuova supercar sarà disponibile con numeri decisamente maggiori, rendendola accessibile a una platea più ampia di appassionati di auto sportive. Questo modello segnerà una svolta nella strategia di Mercedes-AMG per l’elettrificazione, affermando l’impegno del marchio nel creare veicoli performanti alimentati da energia elettrica.

L’amministratore delegato di Mercedes-AMG, Michael Schiebe, ha confermato che l’azienda è sulla via di una transizione completa verso l’elettrico, anche se alcuni modelli con motore a combustione interna continueranno a essere prodotti per soddisfare la domanda. Tuttavia, Schiebe è stato chiaro: “Il nostro futuro è completamente elettrico“. La nuova supercar avrà il compito di consolidare le credenziali di AMG nel mondo delle alte prestazioni, spostando l’attenzione dai potenti motori a combustione verso soluzioni elettriche all’avanguardia.

Secondo alcune anticipazioni date ad Autocar, questa nuova supercar potrebbe superare le prestazioni della Mercedes-AMG One, che attualmente vanta una potenza combinata di 1049 CV grazie a una configurazione ibrida derivata dalla Formula 1. Si prevede che il nuovo modello elettrico possa accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e raggiungere velocità impressionanti.

Nonostante il numero maggiore di esemplari previsti rispetto alla SLS Electric Drive, la nuova supercar si posizionerà in una fascia di prezzo molto elevata, superiore ai 190mila euro della AMG GT, competendo con rivali come la Porsche Mission X e l’Alfa Romeo 33. La piattaforma utilizzata sarà l’AMG.EA, progettata appositamente per i modelli elettrici, offrendo una flessibilità modulare che consentirà di adattarla a diverse dimensioni e configurazioni.

Uno degli aspetti più interessanti di questa vettura sarà l’adozione di motori elettrici a flusso assiale, sviluppati in collaborazione con Yasa, azienda britannica acquisita da Mercedes-Benz nel 2021. Questi motori sono estremamente compatti e leggeri, circa la metà delle dimensioni e del peso dei motori elettrici tradizionali. Ciò consente di collocarli in spazi ridotti senza sacrificare la potenza: con un rapporto potenza/peso di oltre 489 CV e un peso di soli 24 kg, questi motori rappresentano un vero punto di svolta per il futuro dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Questa tecnologia innovativa sarà applicata non solo alla nuova supercar, ma anche ad altri modelli della gamma elettrica AMG, come la prossima GT Coupé a 4 porte, che sarà il primo veicolo a utilizzare la piattaforma AMG.EA e un’architettura elettrica a 800 V. La batteria agli ioni di litio sviluppata in collaborazione con Sila utilizza un anodo al silicio, garantendo prestazioni di ricarica rapide e una capacità energetica superiore.