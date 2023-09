Mercedes Vision One-Eleven: debutto italiano al Salone Nautico di Genova 2023

Dal 21 al 26 settembre, il Salone Nautico di Genova torna a essere la vetrina d’eccellenza per il settore marittimo, e non poteva mancare la presenza di Mercedes. La divisione italiana rinnova infatti la sua storica partnership con l’evento, evidenziando il DNA marittimo che da sempre contraddistingue il brand tedesco.

Al centro della scena, la Stella di Stoccarda metterà la sua Mercedes Vision One-Eleven, un veicolo che rappresenta un salto nel futuro mantenendo uno sguardo rivolto al passato. Questa supercar è una versione moderna della C 111, simbolo degli anni ‘70 per il costruttore tedesco.

Non è solo un omaggio nostalgico, ma un concentrato di innovazione: la Vision One-Eleven è caratterizzata da un design dinamico e da tecnologia di guida all’avanguardia, tutto spinto da un motore completamente elettrico.

Ma non è tutto. L’evento offre anche la possibilità di ammirare altri gioielli del produttore tedesco, come il Classe G 4×4² e il Maybach GLS 600. Entrambi i modelli rappresentano il massimo lusso automobilistico, perfettamente in linea con i valori della Stella a tre punte.

Per gli ospiti d’eccezione, il brand tedesco ha previsto un servizio “tender to”, per gli spostamenti da e per il Salone in piena comodità.

Mercedes produceva in passato i motoscafi

La relazione tra Mercedes e il mondo nautico è storica e profonda. La casa automobilistica tedesca ha iniziato la produzione di motoscafi nel lontano 1888, e la sua prima imbarcazione (denominata “Marie”) fu commissionata addirittura da Otto von Bismarck. Oggi, Marie è esposta nel Mercedes-Benz Museum di Stoccarda.

Nel tempo, questa affinità con il mare si è manifestata in numerose iniziative, come la creazione dell’ARROW460-Granturismo, uno yacht di 14 metri dall’aspetto elegante, e collaborazioni con brand nautici ad alte prestazioni come Cigarette Racing.

Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha detto: “Il Salone Nautico di Genova è un contesto unico per connetterci con la nostra clientela e per esprimere i valori che contraddistinguono il nostro marchio: esclusività, prestazioni, sostenibilità e innovazione”.

Il suo corpo si basa sul design One-Bow

Parlando nello specifico della Mercedes Vision One-Eleven, questo veicolo rompe gli schemi grazie al suo design One-Bow e al motore elettrico di ultima generazione sviluppato da YASA, una filiale al 100% del costruttore tedesco dal luglio 2021.

L’auto si ispira ai veicoli sperimentali C 111 degli anni ‘60 e ‘70, utilizzati per testare rivoluzionarie tecnologie come i motori Wankel e turbodiesel e per esperimenti su materiali polimerici per le scocche.