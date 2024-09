Aggiudicato il Best of Show, rappresentando la visione del marchio per il prossimo decennio

Lancia ha conquistato il prestigioso premio Best of Show al Chantilly Concours d’Élégance con la sua concept car Lancia Pu+Ra HPE, un modello che incarna l’evoluzione del marchio per i prossimi dieci anni in termini di stile, design ed eleganza. Questo importante riconoscimento conferma la tradizione del brand come simbolo dell’eleganza italiana, premiando una vettura che fonde il mondo dell’automobile con quello della moda.

Lancia Pu+Ra HPE, il cui nome richiama i concetti di “Puro” e “Radicale”, rappresenta il nuovo linguaggio di design del marchio, caratterizzato da un’estetica pura e minimalista. La sigla HPE, che sta per High Performance Electric, evidenzia l’anima eco-sostenibile e ad alte prestazioni della vettura, capace di coniugare emozione e innovazione in un’esperienza di guida unica.

Durante la sfilata, Lancia Pu+Ra HPE è stata accompagnata da una modella il cui abito, disegnato da Ginevra Zanivan del Centro Stile Lancia, era realizzato in velluto blu Lancia, lo stesso utilizzato per gli interni della concept car. Questa scelta stilistica ha rafforzato il legame tra il design dell’automobile e la moda italiana, evidenziando una coerenza estetica che celebra la raffinatezza e l’attenzione ai dettagli tipiche del brand.

La partecipazione al Chantilly Concours d’Élégance ha rappresentato anche un momento di grande visibilità per il marchio, che si prepara a lanciare sul mercato francese la Nuova Lancia Ypsilon. Prevista per il 2025, la gamma sarà disponibile in versione ibrida e 100% elettrica, con una rete distributiva di 25 showroom e 80 punti di assistenza post-vendita in Francia, segnando un passo importante per il rilancio del brand a livello internazionale.

Lancia Pu+Ra HPE non è solo una concept car, ma un manifesto del futuro del marchio: con le sue linee aerodinamiche e l’efficienza ai vertici del mercato, la vettura anticipa i canoni stilistici e tecnologici che caratterizzeranno la nuova generazione di modelli Lancia. Gli elementi di design, ispirati alla combinazione di forme elementari come il cerchio e il triangolo, si fondono con dettagli unici che rendono l’auto immediatamente riconoscibile e senza tempo.

Il successo di Lancia Pu+Ra HPE al Chantilly Concours d’Élégance sottolinea il ritorno in grande stile del marchio, che da sempre rappresenta un simbolo di eleganza e innovazione nel panorama automobilistico internazionale. La partecipazione a questo evento, noto per celebrare il connubio tra automobili di lusso e alta moda, ha permesso a Lancia di presentare al mondo la propria visione per il futuro: un approccio che combina sostenibilità, performance e uno stile inconfondibile, capace di distinguersi in un contesto competitivo.