Aston Martin Valiant: l’esclusiva supercar firmata Fernando Alonso

Un’icona di stile e performance, la Valiant debutta al Goodwood Festival of Speed in soli 38 esemplari

Aston Martin ha svelato la Valiant, un nuovo ed esclusivo modello in serie limitata di appena 38 esemplari, che farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed. Questa straordinaria vettura porta la firma del campione di Formula 1 Fernando Alonso, che ha collaborato attivamente allo sviluppo e alla progettazione, lavorando a stretto contatto con il reparto di personalizzazione Q by Aston Martin.

La Valiant si basa sulla coupé Aston Martin Valour, di cui tutti i 38 esemplari sono già stati venduti, compreso quello destinato ad Alonso stesso. La Valour, prodotta in sole 110 unità, ha fornito la base per la creazione della Valiant, che ha visto un’estremizzazione delle componenti per migliorare ulteriormente le prestazioni in pista, pur essendo omologata per l’uso stradale.

Il DNA di Aston Martin Valiant

Il motore V12 da 5.2 litri della Valiant è stato potenziato, passando da 715 a 745 CV, affiancato da un cambio manuale. L’assetto della vettura è stato rivisto con ammortizzatori regolabili Multimatic ASV di derivazione racing e un’elettronica ottimizzata per gestire al meglio le tre modalità di guida disponibili.

Il design della Aston Martin Valiant rende omaggio al passato glorioso della casa automobilistica britannica, evocando l’iconica RHMA/1 “Muncher” che gareggiò alla 24 Ore di Le Mans nel 1980. La carrozzeria in carbonio è arricchita da una serie di appendici aerodinamiche progettate per migliorare le prestazioni.

Per soddisfare le richieste di Alonso, si è lavorato per ridurre il peso complessivo della vettura. Questo obiettivo è stato raggiunto adottando batterie agli ioni di litio derivate dalle corse, un nuovo impianto frenante in carbo-ceramica con dischi da 410 mm, un sottotelaio posteriore stampato in 3D, un albero di trasmissione in magnesio, uno scarico in titanio e cerchi da 21 pollici in magnesio con coperture in carbonio.

Gli interni

Anche gli interni della Valiant puntano alla leggerezza, con nuovi sedili monoscocca Recaro, imbottiture ridotte, un volante di diametro ridotto, pannelli porta semplificati, una leva del cambio con leveraggi a vista e finiture in fibra di carbonio satinata. Per la guida in pista, la Valiant è dotata di una semi-gabbia posteriore e cinture di sicurezza racing.

Con queste caratteristiche, la Aston Martin Valiant rappresenta un perfetto connubio di stile, innovazione e prestazioni, rendendo omaggio alla tradizione automobilistica e proiettandola nel futuro grazie alla collaborazione con un campione come Fernando Alonso.