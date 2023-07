Aston Martin Valour è già sold out a sole due settimane dal lancio

L’Aston Martin Valour, l’ultimo gioiello del marchio britannico, ha esaurito tutti gli esemplari disponibili in un batter d’occhio! Solo due settimane dopo il lancio, i 110 esemplari della nuova supercar V12 sono stati venduti, nonostante il prezzo esorbitante.

Il costo della nuova Valour oscilla infatti tra 1 e 1,5 milioni di sterline, che al cambio attuale corrispondono a 1,16-1,75 milioni di euro. Sebbene la vendita di 110 unità possa non sembrare una grande impresa, queste cifre rendono il risultato sorprendente.

Sotto il cofano c’è un V12 biturbo da 715 CV

Presentata in anteprima al Goodwood Festival of Speed 2023, il nuovo bolide di Aston Martin si ispira al design originale della V8 Vantage. Inoltre, è un omaggio alla RHAM/1 (o Muncher), che ha gareggiato per il costruttore britannico alla Le Mans del 1980.

La nuova Aston Martin Valour è alimentata da un motore V12 biturbo derivato dalla DBS, che sprigiona 715 CV di potenza e 753 Nm di coppia massima, erogata alle ruote posteriori. Questi numeri consentono alla vettura di raggiungere i 96 km/h partendo da 0 in soli 3,4 secondi e di toccare una velocità massima di 322 km/h.

Per mantenere l’equilibrio tra potenza e controllo, Aston Martin ha dotato la nuova Valour di un cambio a 6 marce che, secondo quanto affermato dalla casa automobilistica britannica, esalta le caratteristiche piacevoli alla guida della vettura e ne celebra la storia.

Fondamentale nel piano di crescita del marchio britannico, la Valour è un modello a basso volume ma ad alto margine di guadagno. Grazie all’importante contributo della divisione Q by Aston Martin, i clienti hanno avuto la possibilità di personalizzare la loro auto con colorazioni uniche, opzioni di personalizzazione degli interni e molto altro.

Ora che tutti i 110 esemplari sono stati venduti, Aston Martin è pronta a consegnarli in tempi relativamente brevi. Le consegne dell’Aston Martin Valour dovrebbero iniziare tra settembre e dicembre.