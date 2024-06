Maggiore velocità, cambio automatico, e varianti esclusive come Ogier e Rovanperä Edition

Toyota ha ufficialmente presentato le specifiche della versione europea della rinnovata GR Yaris. La compatta sportiva, già apprezzata per le sue performance, riceve un restyling che la rende ancora più veloce e introduce l’opzione di un cambio automatico, oltre a nuovi contenuti sviluppati grazie ai feedback di clienti e piloti di tutto il mondo.

Seguendo il successo del modello precedente, venduto in oltre 40.000 esemplari, la GR Yaris europea sarà disponibile solo nella variante più completa e ricca, la Circuit. Inoltre, Toyota lancia due edizioni limitate: Ogier Edition e Rovanperä Edition, caratterizzate da livree e dotazioni esclusive, rivelate lo scorso gennaio.

Il cuore della nuova Toyota GR Yaris è il motore 1.6 turbo, potenziato a 280 CV e 390 Nm grazie a modifiche alla testata, allo scarico e ai pistoni. Una delle principali novità è l’introduzione della Direct Automatic Transmission, un cambio automatico a otto marce con convertitore di coppia, sviluppato da Gazoo Racing.

Questo cambio pesa solo 20 kg in più rispetto al manuale a sei marce, che rimane comunque disponibile. Grazie ai rapporti ravvicinati, permette di sfruttare al meglio la coppia del motore. Inoltre, un sofisticato software analizza gli input del guidatore per anticiparne le scelte e migliorare ulteriormente la rapidità di risposta.

In Europa, sia la versione manuale che quella automatica della GR Yaris dichiarano le stesse prestazioni: una velocità massima autolimitata di 230 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, migliorando di 3 decimi rispetto al modello precedente.

Tutti i modelli europei sono dotati di serie di un pacchetto che include un radiatore aggiuntivo per il raffreddamento, un’aspirazione sportiva e uno spray per l’intercooler. La trazione integrale GR-FOUR, con due differenziali autobloccanti Torsen e tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport), rimane una caratteristica fondamentale, assicurando aderenza e manovrabilità ottimali in ogni condizione.